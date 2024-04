Juan Soler se sincera y revela que él y su novia Paulina Mercado ya viven en la misma casa

El actor argentino Juan Soler, de 58 años, se sinceró en su más reciente podcast en el que detalló que él y su novia, Paulina Mercado, ya viven juntos, lo que los ayudó a llevar su relación a otro nivel.

Su confesión se dio en respuesta a una pregunta recurrente de sus seguidores, quienes no paran de cuestionarlos si ya viven juntos, a lo que él no tiene reparo de responder afirmativamente.

“Sí, ya vivimos juntos”, respondió en un inicio el ex de Maki, quien confirmó su romance con su nueva conquista en diciembre del 2022.

A continuación detalló que aunque parece un tanto precipitada, la decisión que tomaron la consideran como la mejor para lo que buscan para su relación.

“Fue una decisión muy importante en nuestras vidas y fue una decisión trascendental. De hecho creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, juntar mi vida a la vida de Paulina. Nos dimos cuenta de que ambos podíamos vivir solos sin ningún problema porque somos personas decididas, trabajadoras, gente echada para adelante, personas que no le hacemos daño a nadie, personas que tenemos ya muy hechas nuestras vidas, también, en el buen sentido”, compartió ante la mirada de su actual pareja.

En el mismo sentido compartió que tras su mudanza no han tenido mayores problemas, pues considera que ambos están en el mismo canal y que buscan exactamente lo mismo en la vida.

“Sabemos hacia donde vamos, sabemos qué es lo que queremos, sabemos qué es lo que no queremos, sabemos lo que es sufrir en la vida cotidiana y eso fue lo que nos permitió tomar la decisión de vivir juntos, porque el hecho de que tú sepas que puedes vivir solo, sin ningún problema, pero que tu vida es mucho más feliz si estás con esa persona, que en mi caso es Paulina, nos llevó a tomar esa decisión. Soy mucho más feliz cuando estoy con Paulina que cuando estoy solo, y eso me gusta. Y sí, sí vivimos juntos”, continuó.

A pesar de la formalidad que ha ido tomando su relación, ninguno de los dos tiene pensado llevar lo suyo a un siguiente nivel, por lo que la boda está prácticamente descartada.

“Ese anillo es un compromiso de vida, dentro tiene grabado por siempre, para siempre. No va a haber boda. No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado”, aseveró él en su momento en una entrevista que tuvo con el programa ‘Hoy’.

Sigue leyendo:

Viuda de Fernando del Solar demanda a Ingrid Coronado por daño moral tras pleito por apartamento

Así es la mansión en la que vivieron William Levy y Elizabeth Gutiérrez durante su relación

Video: Conoce la hermosa casa que ‘La Divaza’, de ‘LCDLF 4’, le regaló a su mamá en México

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger demuelen histórica mansión para construir casa de sus sueños