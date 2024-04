Karina Banda rompe en llanto al recordar la pérdida de un ser querido: “Yo lo amaba”

Como cada tarde, las conductoras del programa “Desiguales” comparten sus experiencias con respecto a diversas temáticas que ponen a reflexionar al público que las sintoniza desde sus casas. En esta ocasión fue turno de la mexicana Karina Banda de abrir su corazón y recordar uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su abuelo. ¿Que fue lo que dijo. Aquí te lo contamos.

En una emotiva charla con la Doctora Nancy Álvarez, Adamari López y Marie Claire Harp, quien fue la invitada especial del show, contó su experiencia al dejar su país natal para hacer realidad sus sueños en Estados Unidos.

“Es un sacrificio que hacemos muchos los que dejamos nuestro país (…) En mi caso tengo ya 10 años en Estados Unidos”, empezó su relato la esposa del actor Carlos Ponce.

Sin poder contener la emoción, Karina Banda confesó que uno de los momentos más duros en su vida fue no poder despedirse de él antes de fallecer: “Mi abuelito…ay voy a llorar”, dijo conmovida.

“Falleció el año pasado y yo estaba en Argentina haciendo un show de televisión y me acuerdo que antes de irme a Argentina fui a Monterrey porque yo sabía que ya estaba muy mal. No es fácil cuando mueren y no puedes ir, no puedes estar ahí con ellos”, confesó entre lágrimas. “Es uno de los muchos sacrificios que tenemos que hacer”.

Ante la mirada atenta de sus co-conductoras detalló que su muerte fue inesperada: “Al final él sabía que yo lo amaba mucho. La última vez que hablé con él por teléfono me dijo que me amaba con todo su corazón, y es fuerte, es difícil”.

Como resultado de su relato, el resto del elenco del programa no pudo contener las lágrimas y la también actriz Adamari López se encargó de consolar a Karina Banda.

