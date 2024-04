Latinos por Biden enfocará campaña en economía y salud, adelanta la representante Verónica Escobar

Las preocupaciones de los votantes latinos no solamente son asuntos migratorios, reconoce la representante Verónica Escobar, quien adelantó que la campaña del presidente Joe Biden para esta población se enfocará en asuntos económicos y de salud.

“Lo que estamos viendo en las conversaciones que estamos teniendo en todo el país es que la economía es una prioridad para los latinos, los empleos, los sueldos”, dijo la representante en entrevista.

Escobar se integró a la campaña de reelección del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para liderar la difusión del proyecto entre los votantes latinos.

Destacó que los temas de salud son esenciales para estos votantes, debido a los problemas que fueron evidentes durante la pandemia de COVID-19 y el esfuerzo de los republicanos, incluido el expresidente Donald Trump para reducir el acceso a seguro médico asequible y complicar el derecho al aborto.

“Sabemos que Donald Trump nos quiere quitar el cuidado de salud, sabemos que Donald Trump también [afectaría a] las mujeres que necesitan el cuidado de salud si están embarazadas o si quieren tener familia, él nos quiere quitar nuestra libertad si somos mujeres”, advirtió Escobar.

Agregó que la Administración Biden ha hecho esfuerzos tanto en derechos reproductivos, como en la creación de empleos para latinos.

“En Estados Unidos estamos invirtiendo no solamente en esos trabajos, pero estamos invirtiendo en el cuidado de salud y cuidar a nuestras familias, a las personas en este país que necesitan esa ayuda y […] en los próximos 4 años queremos hacer más”, dijo.

La integración de Escobar al equipo de campaña Biden-Harris no es reciente, ocurrió en 2023, pero ella lo recuerda como una gran sorpresa.

“Cuando me llamó el presidente, yo no tuve ninguna idea de que me iba a preguntar, de que quería que participe en la campaña de él”, dijo a este diario. “Fue un domingo y me llamó y empezamos a hablar sobre varios temas y no supe específicamente por qué me estaba hablando el Presidente de los Estados Unidos, pero después de como 20 minutos me preguntó si le pudiera ayudar en su campaña como copresidente y yo le dije que seguro que sí, que sería un honor y estoy lista para ayudarle”.

El reto del voto latino

Escobar reconoció que hay un reto importante en acercarse a los latinos, debido a la diversidad de estos votantes, dependiendo su ascendencia, ya sea de Cuba, Colombia, México, Puerto Rico o Venezuela, entre otros países.

“Exactamente, hay estas diferencias y la campaña reconoce las diferencias y el modo que nos vamos a asegurar de que cada persona tenga su voz en la campaña es tener líderes en cada comunidad, en New Jersey, en Arizona, en Navada, en California, en Texas, en Florida y en Iowa”, adelantó la representante de Texas.

Reconoció que hay prioridades entre cada grupo de votantes latinos, pero también coincidencias, como la importancia que dan a la economía.

“En cada Estado de nuestro país hay latinos diferentes con diferentes prioridades”, expuso. “En mi opinión, todos nosotros somos iguales en que queremos la misma cosa. Queremos una economía que trabaja para nosotros, donde nuestros hijos pueden avanzar, donde podemos trabajar en nuestros sueños, en la educación para nuestra familia”.

La representante Verónica Escobar envió un mensaje a latinos que apoyan a Trump: “Es una época muy peligrosa para nosotros”. Crédito: Mariam Zuhaib | AP

Los estados indecisos

Cuestionada sobre los esfuerzos de la campaña Biden-Harris en estados clave o indecisos, Escobar reconoció que habrá un esfuerzo particular, incluida la aproximación hacia los latinos.

“No nos estamos esperando hasta el verano o unos meses antes de noviembre. Ya estamos trabajando en esos estados. Sabemos que esta campaña, esta elección, va a ser difícil”, reconoció. “Tenemos que hacer el trabajo duro de unir a los demócratas especialmente e inspirar a la gente que no quiere vivir bajo otra administración de Donald Trump”.

Un mensaje para latinos que apoyan a Trump

¿Y qué mensaje se tiene para los latinos que siguen a Trump?, se le cuestionó a la representante Escobar.

“Quiero que vean lo que ha pasado en otros países cuando hay un hombre, un líder que quiere rechazar la democracia y que quiere destruir la Constitución”, dijo en referencia a los esfuerzos de Trump de modificar los resultados de la elección del 2020.

Recordó que Trump lideró un movimiento que derivó en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021.

“Lo vimos aquí, en nuestro país el 6 de enero, cuando yo estuve adentro del Capitolio, cuando Donald Trump mandó a esa gente para querer cambiar los resultados de una elección”, expuso. “Hemos visto todo esto en otros países como Venezuela, por ejemplo, otros países donde han perdido la democracia y donde una persona quiere ser dictador y es un tiempo, una época muy peligrosa para nosotros, especialmente para la gente latina”.

