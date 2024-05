Jennifer Aniston reveló por qué no quiere usar TikTok

Aunque Jennifer Aniston le dio una oportunidad a Instagram, no piensa hacer lo mismo con TikTok. La actriz, de 55 años de edad, aseguró que nunca tendrá una cuenta en la red social china.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Aniston reveló la razón por la que nunca abrirá una cuenta de TikTok.

“No tengo TikTok, ni lo tendré nunca. Simplemente no lo tendré”, dijo tajante la actriz. “No me suscribiré a nada más que vaya a arruinar mi vida o la de otra persona”, agregó en broma.

Aniston confesó que disfruta las redes sociales, pero trata de marcar límites porque hay cosas a las que no quiere exponerse. “A veces no puedo creer cuando me encuentro en un agujero de gusano absoluto de perros, videos de cachorros, animales rescatados, bebés y gatos. Esas son las cosas que disfruto. Pero luego hay algunas cosas en línea que simplemente no quiero ver”, aseguró.

“No creo que estemos diseñados para recibir la cantidad de información a la velocidad y al ritmo que lo hacemos hoy en día. Simplemente no creo que sea bueno para nosotros. No creo que sea saludable”, agregó.

La actriz expresó su preocupación por el daño que les puede causar las redes sociales a los niños y adolescentes. “La enfermedad mental que sufren los niños debido a la comparación y la desesperación”, dijo.

“Es muy difícil ser adolescente hoy en día. Somos muy duros con nosotros mismos y los niños también son muy malos”, añadió.

Jennifer Aniston contó que tratar de mostrarse lo más real posible en redes sociales. “Creo que es mejor ser quien eres”, dijo. “Tenemos días buenos. Tenemos días malos. Tenemos días con buen cabello. Tenemos días con cabello de mierda. Tenemos días con buena piel, días con mala piel. Es una mezcla. Es También es muy poco realista intentar vender algo que no parece auténtico”, aseguró.

En octubre de 2019, Aniston sorprendió al abrir una cuenta de Instagram. La primera publicación de la actriz fue una foto a sus ex compañeros de Friends, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow, que obtuvo más de un millón de likes.

En ese momento, Aniston consiguió más de 150.000 seguidores en menos de una hora.

