“Rabiarán un poquito”: Álvaro Fidalgo habló de los antiamericanistas y manifestó que su futuro está en el aire

Luego del polémico “triunfo” de América sobre Pachuca en los cuartos de final del Apertura 2024 del futbol mexicano, en el que las Águilas avanzaron a la semifinal con un 1-1 en el Estadio Azteca y un empate global de 2-2 por tener una mejor posición en la tabla general, el español Álvaro Fidalgo mandó un mensaje a los detractores de las Águilas y habló sobre su futuro en Coapa.

Sobre el partido de ida y el que dieron este sábado en el Coloso de Santa Úrsula, en el que estuvieron muy cerca de caer eliminados, de no ser por un gol de Julián Quiñones en el tiempo de compensación del encuentro, el mediocampista aceptó que América no mostró su mejor versión, pero que el objetivo se cumplió y la plantilla terminó con el ánimo en todo lo alto.

“No me parecen nuestros mejores partidos. Habría que pasar así, cuando no vienes de tus mejores juegos, da igual como ganes, era una obligación. Después de lo que pasó en Concacaf hoy, era una obligación estar en semifinales, creo que esto va a ser un envión anímico para todos”, expresó Fidalgo en una entrevista para El Universal.

“El Maguito” provechó la algarabía del momento posterior al partido para mandar un mensaje a todos aquellos detractores del América y alentó a los seguidores del equipo a que se regocijen con el momento, ya que su camino no ha sido fácil.

“Hoy hay que disfrutar, que disfrute el americanismo, del antiamericanismo, bueno, rabiarán un poquito… voy a disfrutar, que también nos lo merecemos, porque trabajamos mucho, nos sentimos contentos y es momento de esperar”, aseveró.

Finalmente, sobre su futuro y a pesar de que el reportero no le preguntó esta vez qué planes tenía, el futbolista aprovechó el micrófono para tocar el tema y recalcar que desconoce lo que sucederá, ya que la decisión escapa de sus manos.

“Quería decir una cosa, más allá de que no me preguntas ni nada, no paro de escuchar todo el rato, ‘ya está’, ‘ya está fuera’ y la realidad es que ni siquiera yo sé que va a pasar, y si es verdad lo que hay o si no es verdad, parece que todos saben más que yo”, dijo Álvaro.

Eso sí, aseguró que él está muy contento en América y que está comprometido con el equipo al 1,000%, ratificando que su prioridad es el bicampeonato de la Liga MX.

“Eso está generando que mucha gente piense que ando pensando en otra cosa y no es así, estoy, en realidad, 100% en el Ame, todo el mundo sabe que no pienso en nada, o sea, que no sé, preguntar a gente de aquí, como siempre le digo, soy feliz en este club, no sé lo que va a pasar, mucha gente dice, anticipa, vosotros lo pensáis, disponemos mil cosas, cuando ni siquiera yo lo sé, así que nada, sólo quiero decirle a la gente que estoy al mil por ciento“, concluyó el español.

🚨 ¡Tranquilos, Águilas! 🚨



Álvaro Fidalgo asegura que no piensa irse del América 💛🦅 pic.twitter.com/GFgIhQ4cE1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 12, 2024

Sigue leyendo:

· América evitó la eliminación en la liguilla al empatar 1-1 vs. Pachuca con agónico gol de Julián Quiñones

· Clasificación del América envuelta en la polémica por graves fallas del arbitraje

· Chivas apagó el “infierno” de Toluca y avanzó a semifinales con el empate 0-0