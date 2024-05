Microsoft podría tener que pagar cientos de millones de dólares por esta increíble razón

En un revés significativo para uno de los gigantes tecnológicos más prominentes del mundo, Microsoft ha sido condenado a pagar una multa de $242 millones de dólares tras una sentencia judicial que dictaminó que su asistente virtual, Cortana, infringió una patente propiedad de IPA Technologies. El veredicto fue emitido por un jurado federal en Delaware, tras un juicio que duró una semana y que culminó el viernes pasado.

El jurado concluyó que la tecnología de reconocimiento de voz utilizada en Cortana violaba los derechos de patente de IPA en el software de comunicaciones informáticas. Esta decisión subraya los desafíos continuos que enfrentan las grandes empresas tecnológicas en la gestión y respeto de la propiedad intelectual, un ámbito que frecuentemente se convierte en campo de batalla judicial.

La disputa legal y la postura de Microsoft

IPA Technologies, una filial de la empresa de licencias de patentes Wi-LAN, que a su vez es propiedad conjunta de la empresa canadiense de tecnología Quarterhill y dos firmas de inversión, adquirió las patentes involucradas de Siri Inc, una entidad de SRI International. Este conjunto de tecnologías fue utilizado originalmente en el asistente virtual de Apple, Siri, tras la adquisición de Siri Inc por parte de Apple en 2010.

Microsoft, por su parte, mantiene su postura firme de que no ha infringido ninguna patente y ha anunciado su intención de apelar el veredicto. “Seguimos confiando en que Microsoft nunca infringió las patentes de IPA y apelará”, afirmó un portavoz de la compañía. Este comunicado refleja la postura defensiva de Microsoft y su disposición a seguir luchando en los tribunales para anular la sentencia.

El caso fue iniciado por IPA en 2018, acusando a Microsoft de violar patentes relacionadas con asistentes digitales personales y la navegación de datos basada en voz. A lo largo del proceso judicial, el caso se redujo a una única patente, la cual fue el foco del juicio reciente. Microsoft argumentó no sólo que no infringía la patente, sino también que la patente en cuestión no era válida, una defensa que no logró convencer al jurado.

Implicaciones para Microsoft y la industria tecnológica

Este fallo no sólo impacta a Microsoft, sino que también pone de relieve el enfoque agresivo de IPA y Wi-LAN en la protección y monetización de sus patentes. Además de Microsoft, IPA ha emprendido acciones legales similares contra otros gigantes tecnológicos como Google y Amazon. En el caso de Amazon, la empresa logró derrotar la demanda en 2021, mientras que el litigio con Google aún está en curso.

A pesar del considerable monto de la multa, Microsoft posee los recursos financieros necesarios para hacer frente a esta sanción sin comprometer su estabilidad económica. Con un valor de mercado que supera el billón de dólares y una posición de liderazgo en múltiples sectores tecnológicos, la compañía puede absorber esta multa como un golpe menor en su balance general.

Sin embargo, la repercusión mediática y el precedente legal establecido podrían tener implicaciones más amplias para sus operaciones y su enfoque hacia la gestión de propiedad intelectual en el futuro.

Sigue leyendo:

– Microsoft estrena dos nuevos modelos de Surface pensados para trabajar

– Microsoft quiere dar el salto y sacar su propia Inteligencia Artificial para no depender de OpenAI

– Microsoft alertó sobre un ataque masivo de hackers rusos