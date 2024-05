El Vaquero Navarrete relata cómo un documental de Julio César Chávez lo motiva para sus peleas

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, campeón de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), relató como un documental sobre la vida de Julio César Chávez ha sido su motivación para ganar sus peleas y convertirse en tres veces campeón mundial.

En una entrevista con Ricardo López Juárez para La Opinión, el Vaquero Navarrete -quien se prepara para intentar ganar su cuarto cinturón del mundo este sábado 18 de mayo- explicó que creció viendo ese reportaje de la vida del César del Boxeo porque es uno de sus ídolos del deporte.

“Yo crecí viendo a Julio César Chávez, el señor. Yo todo el tiempo, había un documental, me acuerdo bastante de Diego Luna y el chiste es que yo crecí viendo ese documental. Y yo todo el tiempo (como) lo pasaban muy seguido lo miraba dos o tres veces a la semana porque lo pasaban muy seguido y ahí después lo dejé de ver por mucho tiempo. Y ahora yo cada vez que peleo, imagínate me meto dos meses preparándome y de repente hay una vez en la preparación que lo pongo no más para verlo otra vez. Todo el tiempo lo ando viendo y me motiva mucho. O sea, yo siempre al señor Chávez lo admiré como un ídolo”, dijo.

“Después ya vino Pacquiao y entre otros ya más modernos, pero yo crecí viendo eso. Vi a Salvador Sánchez, Tommy Hearns, a (Marvin) Hagler, (Mike) Tyson, Muhammad Alí; a todos esos personajes que ha venido dejando la historia del boxeo y pues me voy enriqueciendo. Trato de analizarlos boxísticamente y a muchos también los sigo como en su faceta personal, no tanto deportiva. Trato de agarrar cosas que me benefician o me motivan o de alguna forma me aportan algo”, agregó.

El Vaquero Navarrete subirá al cuadrilátero nuevamente, después de empatar en noviembre con Robson Conceicao tras una reñida batalla en Las Vegas, con la intención de hacer historia y unirse a los nombres de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Juan Manuel Márquez, Erik Morales, Leo Santa Cruz y Jorge ‘El Travieso’ Arce, únicos campeones mexicano que se han coronado en cuatro divisiones distintas.

El mexicano se enfrentará al invicto Denys Berinchyk, ganador la medalla olímpica de plata en Londres 2012 y que viene de vencer al sueco Antonio Yigit por decisión unánime también en agosto de 2023, por el título del peso ligero de la OMB en la Pechanga Arena en San Diego.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras empatar con Robson Conceicao. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) una derrota y un empate.

Por su parte, Denys Berinchyk, de 35 años, quiere conseguir su primer cinturón mundial ante el campeón mexicano. El ucraniano tiene marca de 18 victorias (nueve por la vía rápida) sin ningún revés como profesional.

