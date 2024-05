Billie Eilish rompió récord de reproducciones en Spotify con su nuevo disco

Esta semana, tras el lanzamiento de Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish rompió récords de reproducciones en Spotify con su nuevo disco.

De acuerdo con Spotify, el tercer álbum de la cantante de 22 años se convirtió en el mayor lanzamiento de un artista nacido en el siglo XXI, con 72,7 millones de streams en su primer día en la plataforma, cifra mucho mayor a las que consiguieron sus discos anteriores: Happier Than Ever y Don’t Smile at Me.

Hit Me Hard and Soft superó a Sour de Olivia Rodrigo, quien tenía el récord anterior con 60,5 millones streams en 2021.

Asimismo, el disco de Billie Eilish también tiene el récord del mayor debut parcial para un álbum en la historia de Spotify, con 4,73 millones de reproducciones en un día.

Hit Me Hard and Soft también superó las 100 millones de reproducciones en Spotify, lo que lo convierte en uno de los discos más exitosos del año.

En total, 10 canciones le dan forma al tercer disco de Billie Eilish, producido por su hermano Finneas O’Connell, entre las cuales están “Lunch”, “Skinny”, “Wildflower” y “Chihiro”.

Hit Me Hard And Sof no cuenta con sencillos promocionales porque la cantante desea que el público lo disfrute como una obra completa.

Fechas de la gira de Hit Me Hard And Soft

Hace dos semanas, antes del lanzamiento de Hit Me Hard And Soft, Billie Eilish sorprendió a sus fanáticos al anunciar las fechas de su próxima gira mundial.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó el póster oficial con las fechas de las ciudades que visitará con su Hit Me Hard And Soft The Tour, que iniciará el 29 de septiembre en Quebec, Canadá.

Entre los países que visitará la cantante con su gira están Estados Unidos, Australia, Suecia, Dinamarca, Polonia, Francia, España, Inglaterra e Irlanda.

Seguir leyendo: