William Levy se desahogó en redes sociales: “He alimentado bocas que han hablado mal de mí”

William Levy se desahogó en redes sociales. El actor de 43 años de edad sorprendió a sus seguidores al compartir un menaje que dedicó a quienes derribarlo, sin especificar a quien se refería.

A través de sus historias de Instagram, Levy compartió un escrito en inglés en el que aseguraba que no se dejaría llevar por el odio que le puedan hacer sentir las personas.

“He alimentado bocas que han hablado mierda sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme”, comenzó su mensaje.

“Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros. Después de todas esas payasadas, todavía estoy aquí siendo yo. Que tengan un bello domingo, los amo”, finalizó Levy.

El peculiar mensaje de Levy llega semanas después de su polémica separación de la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez tras 20 años de relación y dos hijos en común.

Hace poco, Gutiérrez reveló en una entrevista con la revista Hola! que se había separado de William. “Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida”, dijo la modelo.

Tras las declaraciones de la modelo, se filtró un video policial en redes sociales, en el que se veía agentes entrando en la casa de la pareja después de que la actriz los llamara para avisar de que el actor estaba con otra mujer. Las imágenes correspondían a problemas domésticos antes de que finalizaran su relación.

En ese momento, Levy aseguró que sería incapaz de hacer algo que perjudicara a su familia. “Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia. Pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo dedicado a mis hijos y mi carrera”, dijo.

El actor también admitió que cometió errores en su relación, pero aseguró que toda la culpa no recae solo sobre él, pues Elizabeth Gutiérrez también se equivocó.

“Reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores… Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho”, dijo.

Levy indicó que prefiere mantener todo lo relacionada con su separación en privado para que sus hijos no sufran. “Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques”, aseguró.

Seguir leyendo: