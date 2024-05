Rodrigo Romeh se declara sapiosexual: ¿A qué hace referencia este tipo de orientación sexual? 

A solo unas semanas de haber obtenido el segundo lugar en el reality “La Casa de los Famosos“, Rodrigo Romeh se mantiene encabezando los titulares con motivo de su vida amorosa. Y es que el coach reveló que para él el genero no es importante al momento de encontrar a su pareja ideal.

Fue durante su visita al pódcast de Alejandro Chabán que el 7 veces campeón mundial de fisicoculturismo respondió al cuestionamiento sobre las características que debe tener su pareja ideal, dejando a más de uno con la boca abierta con su contestación.

“Que sea una persona completa, que emocionalmente se sienta ya completa, no que sea perfecta la persona, no es por ahí, sino que de cierta forma no hay una dependencia hacia mí, que me ha pasado muchas veces, ¿no?“, reflexionó el mexicano.

“Que hay mucha dependencia y esto, entonces si la persona tiene ciertos temas resueltos pues más bien ya es una compañía, ya es una pareja, son personas que pueden crecer juntos y no tanta toxicidad. Creo que eso”, añadió.

Rodrigo Rome agregó que de ser necesario “darse una etiqueta”, él se considera una persona sapiosexual. Pero, ¿en qué consiste dicho término? De acuerdo con el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’: “Sapiosexual es una persona que le atrae el intelecto o que le llega a llenar“.

“¿O sea es algo como que no te enamoras del género sino del conocimiento?”, cuestionó el entrevistador Alejandro Chabán al mexicano. “Más bien que te atrae eso”, respondió el integrante del cuarto Tierra.

