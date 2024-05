Brennan Center for Justice desmiente que esté ocurriendo una ola de delitos causados por inmigrantes

La inmigración se ha convertido en un tema principal para la ciudadanía en las elecciones de 2024 y aunque el arribo de inmigrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos alcanzó cifras récord, esta llegada de inmigrantes no se ha correspondido a un aumento global en el delito en las ciudades donde se ha instalado la mayoría de las personas recién llegadas, aseguran los expertos del el Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU en un análisis publicado el miércoles.

En el análisis titulado: “Desmentimos el mito de la ola delictiva causada por inmigrantes”, los expertos del Brennan Center for Justice aseguran con las pruebas citadas de varios estudios que aunque “algunas figuras políticas y ciertos medios de comunicación se han aferrado a la narrativa de que las personas inmigrantes recién llegadas y, en especial, las indocumentadas están provocando un fuerte aumento en la delincuencia. En lugar de recolectar datos y examinar el tema empíricamente, están impulsando esta generalización basándose en incidentes de delitos individuales muy publicitados, cometidos por inmigrantes indocumentados”.

“Todo acto de violencia debe tomarse en serio. Pero quienes elaboran las políticas no deberían atribuir culpa a grupos enteros de personas cuando solo unas cuantas cometen delitos”, se advierte en el análisis.

“A pesar de las afirmaciones de ciertos medios de comunicación conservadores y la retórica de algunas campañas políticas que apuntan a la inmigración como la causa de los aumentos en la criminalidad, no hay pruebas que confirmen que la inmigración — y, en particular, la reciente llegada de grandes cantidades de inmigrantes a ciudades con gobiernos demócratas — esté provocando una ‘ola delictiva’”, indicaron los expertos.

Los expertos en justicia penal elaboraron un resumen de las investigaciones que demuestran entre otros hechos que:

Las personas inmigrantes indocumentadas tienen un 33 % menos de probabilidades de ser encarceladas que las nacidas en EE. UU., de acuerdo con un estudio nacional.

que las nacidas en EE. UU., de acuerdo con un estudio nacional. Un estudio realizado en Texas reveló que las personas inmigrantes indocumentadas tienen un 47 % menos de probabilidades de ser condenadas por delitos que las nacidas en EE. UU.

realizado en Texas reveló que que las nacidas en EE. UU. Una cantidad récord de inmigrantes ha cruzado la frontera con México y entrado a los EE. UU. durante los últimos dos años, pero esta llegada no se ha correspondido a un aumento global en el delito en las ciudades donde se ha instalado la mayoría de las personas recién llegadas.

En el análisis se explicó que se debe evaluar con detenimiento lo que nos indican los mejores y más recientes datos sobre el delito. Se está haciendo evidente una tendencia significativa: los delitos violentos bajaron en 2021 y 2022, y luego volvieron a bajar considerablemente en 2023.

Los expertos legales Brianna Seid, Rosemary Nidiry y Ram Subramanian concluyeron que los factores que impulsan las tasas de delincuencia son extraordinariamente complejos y raramente pueden reducirse a una sola causa.

Los datos sobre la delincuencia distan de ser perfectos. Pero los datos del FBI están mejorando tanto en su calidad como en su frecuencia de presentación; y las investigaciones independientes nos permiten controlar el trabajo del buró a medida que continúan los procesos de mejoras. Al combinar estas dos piezas, comienza a surgir un panorama más claro, que demuestra importantes reducciones en los delitos violentos durante los últimos años.

“Quienes elaboran nuestras políticas no deberían culpar a todo el grupo de inmigrantes por una mayor criminalidad, cuando los datos no confirman ese argumento. Hacerlo entorpecerá el desarrollo de políticas efectivas de prevención de delitos que puedan ayudarnos a tener comunidades más seguras para toda la población”, afirmaron los expertos del Brennan Center for Justice.

