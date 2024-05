Camarón Zepeda quiere ser recordado como uno de los grandes campeones mexicanos

William ‘Camarón’ Zepeda quiere ser recordado como uno de los grandes campeones nacidos en México en el futuro y mencionó a tres leyendas del boxeo que lo llenan de motivación para seguir creciendo como peleador.

En una entrevista con BoxingScene, el Camarón Zepeda resaltó que su objetivo es que su nombre quede grabado en el pugilismo mundial junto al de Juan Manuel Márquez, Ricardo ‘Finito’ López y Julio César Chávez, peleadores que le sirven inspiración.

“La verdad es que cada uno tiene una inspiración, me considero venido de un país donde el boxeo es una potencia, por eso me gustaría que mi nombre fuera recordado como un Juan Manuel Márquez, (Ricardo) ‘Finito’ López, Julio César Chávez, entonces tienes la motivación de esas grandes leyendas que no solo están en el boxeo mexicano, sino también en el boxeo a nivel mundial”, dijo.

Al igual que muchos, Julio César Chávez es una gran inspiración para el Camarón Zepeda. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Cada mañana me levanto con la motivación de que algún día mi nombre quedará en el boxeo mundial con un gran sabor de boca, con un buen recuerdo y también para demostrarle a la juventud que todo es posible para lograr las metas que cada uno de nosotros nos proponemos salir por nosotros mismos y dejar eso bien marcado en la juventud”, añadió.

El Camarón Zepeda sigue construyendo su legado y el 6 de julio tiene un nuevo desafío. El mexicano se enfrentará a Giovanni Cabrera en el Toyota Arena de Ontario, California, con la mira puesta en conseguir peleas con los campeones de la división para ganar su primer título.

El peleador azteca viene de una actuación dominante frente a Maxi Hughes que no pudo contrarrestar el incesante ataque del mexicano desde el primer round de la pelea. El británico en el cuarto asalto ya no respondía y milagrosamente logró sobrevivir, pero para el quinto su equipo pidió detener el enfrentamiento.

Esta victoria convirtió al mexicano en retador obligatorio de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), por ello pidió nuevamente un combate con el campeón Shakur Stevenson, pero el estadounidense defenderá su cetro contra Artem Harutyunyan precisamente en la misma cartelera del 6 de julio. Gervonta Davis y Vasiliy Lomachenko también están en su lista de objetivos.

Giovanni Cabrera durante el pesaje para la pelea que tuvo con Isaac ‘Pitbull’ Cruz y donde perdió su invicto en el deporte. Foto: John Locher/AP.

En cambio, Giovanni Cabrera saboreó nuevamente la victoria tras derrotar a Ricardo Quiroz el pasado mes de marzo por decisión unánime de los jueces. El estadounidense venía de perder su invicto en julio del 2023 frente a Isaac ‘Pitbull’ Cruz, ahora campeón de peso superligero de la AMB.

William ‘Camarón’ Zepeda, de 27 años, defendió su título continental de peso ligero de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 30 victorias sin derrotas, 26 de ellas por nocaut.

Por su parte, el estadounidense Giovanni Cabrera, de 29 años, posee un registro 22 triunfos (siete por la vía del sueño) y una derrota como profesional.

