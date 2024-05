Panel de la Cámara investigará acusaciones de soborno contra el representante Henry Cuéllar

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes dijo el miércoles que abrirá una investigación sobre el representante Henry Cuéllar, un demócrata de Texas que recientemente fue acusado formalmente en un caso federal de soborno.

El comité dijo en un comunicado que había votado unánimemente para formar un subcomité encargado de investigar a Cuéllar después de que el Departamento de Justicia publicara este mes una acusación contra Cuellar y su esposa, Imelda, por aceptar $598,000 dólares en sobornos de entidades extranjeras, que incluyen a un banco mexicano y una empresa de petróleo y gas controlada por Azerbaiyán.

“El Comité es consciente de los riesgos asociados con las investigaciones duales y está en comunicación con el Departamento de Justicia para mitigar los riesgos potenciales y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones del Comité de salvaguardar la integridad de la Cámara”, dijeron su presidente, Michael Guest, (republicano de Mississippi), y la miembro de alto rango, Susan Wild, (demócrata de Pensilvania), en un comunicado.

Cuéllar, en declaraciones formuladas a The Associated Press el miércoles, dijo que respeta el trabajo del comité y que es “inocente de estas acusaciones y que todo lo que he hecho en el Congreso ha sido servir a la gente del sur de Texas”.

En la declaración del miércoles, el Comité de Ética citó reglas de la Cámara que le exigen establecer un subcomité de investigación o explicar su decisión dentro de los 30 días posteriores a que un legislador haya sido acusado o sancionado.

La acusación contra la pareja afirma que de 2014 a 2021 aceptaron casi $600,000 dólares en sobornos de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y de un banco en México y, a cambio, Cuéllar acordó promover los intereses del país y del banco en Estados Unidos.

Además de las acusaciones de soborno y conspiración, Cuéllar y su esposa enfrentan cargos que incluyen conspiración para fraude electrónico, actuar como agentes de empresarios extranjeros y lavado de dinero. Si son declarados culpables, enfrentan hasta décadas de prisión y el decomiso de cualquier propiedad relacionada con las ganancias del presunto plan.

Cuéllar es miembro del Congreso por el estado de Texas desde 2005. Su casa y la oficina de su campaña en la ciudad de Laredo fueron allanadas por el FBI en 2022, en el marco de una investigación federal sobre Azerbaiyán. Él ha negado los cargos de la acusación federal, se negó a renunciar y prometió postularse nuevamente y ganar la reelección.

