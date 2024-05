Aislinn Derbez asegura que su divorcio con Mauricio Ochmann ha sido la mejor decisión de su vida

A casi cinco años de su divorcio, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen dando de qué hablar por la relación que un día los unió. Y ahora fue turno de la famosa compartir su postura ante la ola de cuestionamientos sobre una posible reconciliación.

La actriz de historias como “La Casa de las Flores” y “A la mala” recurrió a su podcast “La Magia del caos” para abordar el tema de su ruptura con el padre de su hija Kailani, a quien frecuenta debido a la crianza compartida que establecieron al final de su matrimonio.

Al respecto, Aislinn Derbez afirmó que decirle “adiós” en el ámbito amoroso al actor fue una decisión positiva: “Muchas veces me cuestioné en qué circunstancias se puede dar un divorcio. A veces es inesperado y la otra persona toma la decisión, lo más impactante es que por más que no la entiendas, toca respetarla“, declaró.

Asimismo, expuso que una vez que la relación con uno mismo se fractura, el resto de conexiones comienzan a verse afectadas: “Nos estábamos abandonando, pero tú como pareja cuando te das cuenta de que te estás abandonando empiezas a dejar tus mundos, tus cosas, dejas de ser esa mujer”.

De acuerdo con Aislinn, dejar ir al padre de su hija Kailani fue “el aprendizaje más grande” de su vida. También lo calificó como el acto más grande de amor que pudo darle en ese entonces.

Para finalizar, la hija de Eugenio Derbez afirmó que si bien le tomó tiempo hacer las paces con la separación, decidió dejarse abrazar por la situación y “confiar” en que los cambios serían los necesarios para seguir creciendo.

“Entonces es muy duro y ahí es donde ahí me tocó confiar en la vida y confiar en que me estaba pasando porque bien me pude ir en el lado de la víctima de: ‘put*, pero sí funcionaba’. El reto en mi caso fue como de tengo que aceptar la situación como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es. Tienes que aceptar eso, fluir con eso“, apuntó.

