Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh se reúnen en Miami; así se vivió el esperado reencuentro

El momento que miles de fanáticos de “La Casa de los Famosos” estaban esperando finalmente sucedió: el reencuentro entre Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez, quienes demostraron tener una fuerte conexión que en su momento aseguraron podría dar paso a más que una amistad. ¿Cómo se llevó a cabo dicho reencuentro? Sigue leyendo para enterarte.

El encargado de compartir los detalles de la reunión fue su compañero de cuarto, Clovis Nienow. A través de sus historias de Instagram, el también ex integrante del reality mostró un video de su velada junto a los famosos.

“Hoy vine a cenar con estas dos personitas que quiero: por ahí mi niño Romeh, la señorita Ariadna”, contó para después incitar a que la “parejita” se mostrar más de cerca para la cámara. “A ver júntense un poquito más es que si no no caben en la toma”.

Si bien Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez optaron por no echarle “leña al fuego” a los rumores de romance, para el público no pasaron desapercibidas las miradas que compartieron durante la noche.

Por esta razón, las redes sociales se inundaron con decenas de mensajes en los que se hizo alusión a la complicidad que el coach y la reina de belleza comparten y que traspasa las pantallas.

“Ellos no está enamorados, están enamoradísimos”, “Hay miradas que dicen más que mil palabras”, “Así o más bellos, me encantan”, “Preciosos todos”, “Ya me urge que se hagan novios y se comprometan como Pepe y Madison” y “Romeh y Ariadna mi razón de ser”, son algunos de los mensajes que se ven en la red.

A pesar de ser la primera vez que Romeh y Gutiérrez fueron captados juntos en cámara tras su salida de la producción de Telemundo, la colombiana ya había revelado su reencuentro en el aeropuerto en una entrevista con La Divaza: “Me vi con Romeh”, expresó.

“¿Y qué hicieron?”, cuestionó el influencer venezolano. “No, nada porque yo me tuve que ir y él se fue a Telemundo, pero fue a buscarme al aeropuerto”, detalló en ese entonces la famosa.

Seguir leyendo:

• Ariadna Gutiérrez hace una importante petición al público tras salir de “La Casa de los Famosos”

• Ariadna Gutiérrez sobre Lupillo Rivera: “Es un mentiroso y un manipulador”

• Ariadna Gutiérrez rompe el silencio tras su inesperada salida de “La Casa de los Famosos 4”