¿El fichaje de Mbappé por el Real Madrid le está pasando factura para la Eurocopa?

Kylian Mbappé sigue siendo el nombre más mencionado y del que todos hablan en el mundo del fútbol, especialmente por su posible fichaje en los próximos días con el Real Madrid de España. Sin embargo, primero deberá afrontar la Eurocopa 2024 que se estará llevando a cabo en Alemania y el combinado nacional de Francia es una de las escuadras favoritas para ganar el dicho evento y Mbappé es el líder del equipo galo.

Sin embargo, en las redes sociales ha habido recientemente el rumor que envuelve al delantero francés que aparentemente se encuentra fuera de forma por estar solamente enfocado en el fichaje por el club en el que hará vida en la siguiente temporada. A pesar de ello, el entrenador de la Selección Nacional de Francia, Didier Deschamps, atendió a los medios de comunicación y aclaró la situación en torno al equipo francés, Mbappé y su posible fichaje con el Real Madrid.

🇫🇷 Deschamps, sobre si prefiere que presenten a Mbappé antes o después de la Eurocopa.



🗣️ "Ellos decidirán cuándo será el momento de oficializarlo…"



🎙️ @Dani_demarcos. pic.twitter.com/W6gFatAs9q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2024

El fichaje de Mbappé por el Real Madrid

“No depende de mí. Ellos (Mbappé y el Real Madrid) decidirán cuando llegue el momento de hacerlo oficial. En la medida de lo posible, me adaptaré al equipo y a la selección francesa”.

¿Mbappé fuera de forma?

“Respecto a Mbappé, ¿no crees que está en forma? Sólo marcó 44 goles a lo largo de la temporada, es cierto que podría haberlo hecho mejor, pero bueno. Jugó una final de la Copa de Francia, estuvo activo. Otros dejaron de jugar antes, o no jugaron en su club. Pero, francamente, no soy mago. No se puede cambiar nada con el tiempo disponible”.

“Está lo que pasa a nivel de clubes, pero el contexto en la selección francesa es diferente. Kylian siempre ha formado parte de un proyecto de equipo. Evidentemente, tiene responsabilidades en su club, pero también las tiene aquí, si no más. No voy a prestarle más atención en ese sentido. Pero entiendo que, en el exterior, en los medios de comunicación, cuando se trata de la decisión y el anuncio, ocupa mucho espacio. Kylian ocupa mucho espacio cada día y es normal porque es Kylian. Es un elemento muy importante para nosotros”.

La salida del delantero francés Kylian Mbappé del París Saint Germain era un secreto a voces desde hace algunas temporadas atrás, y finalmente la misma se hizo efectiva cuando el jugador de 25 años de edad lo confirmó a través de las redes sociales con un vídeo en donde envió un mensaje a toda la afición del equipo parisino. De esta manera, luego de haber levantado un nuevo campeonato de la Ligue 1 y la Copa de Francia, el contrato del jugador galo está llegando a su final y muy pronto hará el anuncio donde jugará la próxima temporada: “En los próximos días será oficial”.

No se fue al Madrid en primera instancia

Lo cierto es que, en el año 2022, Mbappé tuvo la chance de marcharse de su club, pero en cambio tomó la decisión de renovar su contrato por 3 años más para sorpresa de muchos, especialmente para quienes lo colocaban en el Real Madrid de España. En reciente entrevista para la cadena CNN en Italia, el delantero habló por primera vez sobre esta decisión: “Era más que quedarse en el PSG, el Mundial de Qatar. Había muchas cosas en torno a la situación. Fue una gran decisión, una decisión difícil, …”.

“Por supuesto, en una carrera hay que tomar decisiones difíciles y eso es lo que hice, pero me convertí en el máximo goleador de todos los tiempos con el PSG. Solo quiero recordar las mejores cosas… No fue una situación fácil y no deseo que nadie viva eso”, continuó comentando Kylian.

🚨 MBAPPÉ HABLA de su FUTURO:



🗣️ "Va ser una EXPERIENCIA INCREÍBLE y estoy ANSIOSO por unirme a mi NUEVO CLUB". pic.twitter.com/eqMlSXXpaR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2024

Real Madrid aparece en el horizonte

A pesar de que los rumores son bastante fuertes e inclusive el periodista especialista en fichajes, el italiano Fabrizio Romano ha dicho que Mbappé fichará por el Real Madrid, el francés no da pista alguna sobre el club donde estará haciendo vida a partir de la campaña que viene, mucho menos se decanta por un club en la final de la Champions League del próximo 1ero de Junio.

“Simplemente veré la final. Cuando amas el fútbol, miras todos los partidos. Veo todos los partidos cuando puedo… en Francia, Inglaterra, España, Alemania, Italia. Cada liga. Así que, por supuesto, voy a ver la Liga de Campeones”. Hay que recordar que Mbappé vio frustrado una vez más su sueño de ganar una Champions League cuando el Borussia Dortmund los derrotó en semifinales, algo que el galo considera “parte del viaje”: “Por supuesto que tengo muchas más oportunidades de ganar la Liga de Campeones, pero creo que es parte del destino”.

Su paso por el PSG hasta convertirse la estrella del equipo

“Fue increíble. Soy francés, soy parisino, así que fue algo especial. Siete años… eso es mucho en una carrera, aún más en el fútbol moderno. Ha sido especial para mí ser parte del PSG”, recordaba el francés, mostrándose agradecido por las siete temporadas en las que se ha consolidado como un futbolista de renombre mundial: “El jugador que soy ahora es gracias al PSG. Cuando llegué era muy joven y solo quería hacerme alguien en el fútbol mundial”.

🚨💣 KYLIAN MBAPPÉ: "¿Si apoyaré a un equipo? (sonrisa) No, solo veré la final de la Champions League, como tú (risas). Lo voy a ver, por supuesto, amo el fútbol…"



📹 @CNN pic.twitter.com/dqfSexeDRd — SrNaninho (@SrNaninho) May 29, 2024

Mbappé se ha convertido en el máximo goleador de la historia del club y toda una leyenda de la entidad parisina, algo que aprecia mucho, lo motiva a seguir trabajando fuertemente y que espera poder emular en el club nuevo donde hará vida a partir de la temporada que viene. “Voy a dejar mi país por primera vez. Va a ser una experiencia increíble y estoy deseando estar en mi nuevo club. Quiero ganar trofeos… Cuando hablas de fútbol, se trata de ganar trofeos, de estar con nuevos compañeros de equipo”, dijo el delantero de 25 años.

