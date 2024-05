Pepe Gámez y el romántico detalle que añadió al anillo de compromiso de Madison Anderson 

Hace tan solo unos días, la parejita conformada por Madison Anderson y Pepe Gámez anunciaba al público su compromiso desde Santorini, Grecia y ahora salen a la luz diversos detalles del elegante anillo que el actor obsequió a su prometida. ¿En qué consistió el emotivo detalle personalizado? Aquí te lo contamos.

La propia joyería mexicana encargada de realizar la pieza, “Real de XIV” con más de 15 años de experiencia, recurrió a Instagram para mostrar a detalle el elegante anillo que el actor mexicano escogió como símbolo de su relación.

De acuerdo con la publicación que realizaron desde su perfil oficial, el anillo fue diseñado por el propio Pepe Gámez y para los amantes de lo romántico, este cuenta con un detalle muy particular: una mariposa.

Pero, ¿cuál es el significado detrás de este grabado? Recordemos que tal y como lo comentó Madison Anderson durante su paso por “La Casa de los Famosos”, las mariposas han sido un símbolo de acompañamiento y guía divina a lo largo de su vida.

“No estoy sola, esto es una señal, no es una coincidencia”, dijo la boricua entre lágrimas luego de experimentar un emotivo momento en el que una mariposa se le posó en el dedo y se mantuvo allí por varios minutos.

Es así como ahora el que será su esposo, Pepe Gámez, hace presente este detalle de sí misma dentro de la joya que portará el día de su matrimonio. Como resultado, decenas de internautas hicieron pública su emoción por la atención del mexicano: “Divino. Lo más importante es lo que representa”, “Pepe siempre tan detallista” y “El anillo perfecto para la novia perfecta”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

La encargada de dar a conocer la noticia de su compromiso fue la propia reina de belleza, quien publicó algunas imágenes del antes, durante y después del mágico momento vivido en Grecia.

“¡El sí más fácil que he dicho! No puedo esperar a pasar ‘para siempre’ contigo. ¡Te amo tanto mi amor! Y como me dijiste ‘siempre seamos una relación de tres: tú, yo y Dios en el centro’”, escribió Madison Anderson para acompañar el post que causó revuelo inmediato entre los fanáticos que siguieron su historia de amor desde el día uno.

Seguir leyendo:

• ¡Es oficial! Madison Anderson y Pepe Gámez se comprometen en Grecia

• Madison Anderson y Pepe Gámez se embarcan en una nueva aventura, ¡y estrenan podcast!

• Madison Anderson y la conmovedora sorpresa que le dio a Pepe Gámez en su cumpleaños