Trump culpable: ¿todavía puede votar en las elecciones?

Donald Trump fue sancionado el jueves por varios delitos en Nueva York y reside en Florida, un estado conocido por restringir el derecho al voto de las personas con condenas por delitos graves, lo cual puede crear confusión respecto a si el expresidente podrá o no votar en las elecciones presidenciales de 2024.

Cada estado establece sus propias reglas sobre el derecho al voto. Trump ahora es residente de Florida, y los votantes de Florida, en 2018, respaldaron abrumadoramente un referéndum para volver a otorgar derechos a los delincuentes condenados.

Trump aún puede votar en Florida en noviembre mientras no esté en prisión en el estado de Nueva York, según se explicó en CNN y en The Associated Press.

En una entrevista con CNN, Neil Volz, subdirector de la Coalición para la Restauración de los Derechos de Florida, una organización que trabaja para ayudar a recuperar el derecho al voto de personas anteriormente encarceladas, predijo que Trump tendrá pocos problemas para votar, ya que Florida en realidad remite a la jurisdicción de una condena por delito grave para saber si un delincuente puede votar.

En Nueva York, tras la aprobación de una ley en 2021, cualquier delincuente convicto que no esté encarcelado puede registrarse para votar.

Incluso si el juez finalmente intentara condenar a Trump a prisión, es muy poco probable que el derecho de Trump a apelar su condena se agote antes del día de las elecciones.

Si, de alguna manera, Trump fuera condenado en uno de los dos casos penales federales en su contra, uno por interferir en el resultado de las elecciones de 2020 y otro por los documentos clasificados del gobierno que fueron hallados en su residencia, antes del día de las elecciones, esa podría ser otra historia.

Entonces, mientras Trump no sea enviado a prisión, puede votar por sí mismo en Florida en las elecciones de noviembre.

“Sus derechos dependen de su sentencia”, escribió Michael McDonald, un politólogo de la Universidad de Florida que ha seguido las reglas de privación de derechos por delitos graves de su estado, en el sitio de redes sociales X, anteriormente Twitter.

“En la situación extremadamente probable de que la condena de Trump se retrase en las apelaciones, espero que aún tenga su derecho a voto en noviembre”, señaló McDonald en una extensión de su comentario en X.

Por qué surge la pregunta de si Trump podrá votar

Porque Trump fue condenado el jueves por falsificar registros comerciales en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante pagos para mantener su silencio a la exactriz porno Stormy Daniels, que dijo que ambos tuvieron relaciones sexuales.

Trump se mudó de Nueva York y estableció su residencia en Florida en 2019, mientras estaba en la Casa Blanca.

Incluso si vuelve a ser elegido presidente, Trump no podrá perdonarse a sí mismo de los cargos estatales en Nueva York. El poder de indulto del presidente se aplica sólo a delitos federales.

La condena, e incluso el encarcelamiento, no impedirían que Trump continúe su búsqueda de la Casa Blanca.

La Convención Nacional Republicana, que se inaugurará cuatro días después de su sentencia del 11 de julio en Nueva York, adoptó reglas el año pasado que no incluían ninguna disposición específica que lo impida si su presunto candidato es declarado culpable de un delito.

Sigue leyendo:

• Trump es culpable de cargos por el pago secreto a Stormy Daniels

• Donald Trump, culpable: ¿Aún puede ser candidato a presidente de Estados Unidos?

• ¿Cuáles son las posibles penas que enfrenta Donald Trump?