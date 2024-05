Geraldine Bazán estrena look tras su salida de “La Casa de los Famosos”, ¡ahora es rubia! 

Geraldine Bazán disfruta está lista para dar vuelta a la página y dejar atrás los dramas y polémicas vividas en “La Casa de los Famosos”; prueba de ello es la más reciente hazaña que realizó y con la que dejó atrás a su “yo” de hace unas semanas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de “100 días para enamorarnos” compartió a detalle el nuevo look que porta para dar la bienvenida a la temporada de verano y a una nueva versión de sí misma.

Con una sonrisa en el rostro y acompañadas de el tema “Pretty Face” de Francis Pravia, Geraldine Bazán publicó unas fotografías en las que dejó al descubierto su larga cabellera, ahora rubia con uno que otro destello oscuro.

Geraldine Bazán vía Instagram stories | Foto: Cortesía @geraldinebazan Crédito: Instagram @geraldinebazan | Cortesía

Además de mostrarse con una apariencia radiante y “salida del salón de belleza”, la ex pareja de Gabriel Soto aprovechó para compartir que otra de las actividades dentro de su lista “detox” es realizarse algunos tratamientos para el cuidado del rostro, debido a las luces a las que estuvo expuesta durante su estancia en “La Casa de los Famosos” 24/7.

Esta no es la única razón por la que el nombre de la actriz Geraldine Bazán se ha mantenido encabezando los titulares. Y es que recientemente la pareja del padre de sus hijas, Irina Baeva, se pronunció sobre las declaraciones que dio en el reality, esto con respecto a la supuesta infidelidad de la que fue víctima.

“Mira, yo creo que en mi caso no hay etapa, yo siempre vivo en la polémica, con lo cual ya estoy súper acostumbrada. Lo único que te puedo decir es que todas las declaraciones y todo ese tipo de comentarios yo no solamente ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro. A mí me gusta mucho estar en el presente. Creo que tengo muchas cosas y muchos proyectos en los cuales enfocarme“, expresó la actriz rusa al ser cuestionada sobre su opinión ante lo dicho por Bazán.

