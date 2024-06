Gobernadora de Dakota del Sur intenta convencer a Trump de elegir a una mujer como compañera de fórmula

Sobre la recta final en la designación del compañero de fórmula de Donald Trump rumbo a las elecciones presidenciales, Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, realizó un último intento para tratar de convencerlo de elegirla.

Recientemente, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el republicano de 78 años reconoció enfrentar dudas sobre cuál es la mejor opción para acompañarlo en la boleta electoral y por ello planteó que lo mejor será esperar hasta la Convención Nacional Republicana para anunciar el nombre del personaje.

De acuerdo con personas cercanas al exmandatario de la nación, al menos siete aspirantes están en su radar: los senadores Tim Scott Marco Rubio y JD Vance; los representantes Byron Donalds y Elise Stefanik; Ben Carson, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano; y Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte.

Sin hacer tanta promoción, este último candidato desplazó a su colega del sur, Kristi Noem, cuyos escándalos ligados a conflictos con grupos indígenas, gastos personales excesivos a cuenta del erario, y hasta las ejecuciones a balazos que realizó de un perro y una cabra, terminaron alejándola de Trump.

Republican presidential candidKristi Noem llegó a declarar que Donald Trump es el padre que requiere Estados Unidos para guiarlo.(Crédito: Jeff Dean / AP)

Sin embargo, en un intento desesperado para que el exmandatario de la nación reconsidere tomarla en cuenta, la mujer de 52 años le recordó que los votos de las féminas podrían ser el diferencial entre el ganador y el perdedor en los comicios de noviembre.

“Todas las encuestas le dicen en los estados indecisos que una mujer en la candidatura le ayuda a ganar. Las encuestas simplemente dicen eso.

Una de cada cuatro mujeres republicanas no ha tomado una decisión porque quiere que una mujer les hable sobre los temas que les interesan, y las mujeres no son monolíticas. No les importa un solo tema”, expresó la gobernadora de Dakota del Sur durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

No obstante, Donald Trump parece estar más concentrado en lograr el respaldo de otros dos sectores que le representarían un golpe de mayor credibilidad a su campaña, la comunidad latina y afroamericana.

En ambos casos, los senadores Marco Rubio y Tim Scott, podrían significar la llave de acceso a dichos votantes, lo cual relega todavía más la aspiración de Kristi Noem de ser nombrada compañera de formula del candidato presidencial favorito en la mayoría de las encuestas.

Sigue leyendo:

• Gobernadora que asesinó a su perro está vetada en todas las tierras tribales de Dakota del Sur

• Gobernadora de Dakota del Sur genera escándalo por viajar hasta Texas para embellecerse la dentadura

• Aliada de Donald Trump confiesa haber matado a un perro bravucón y a una cabra maloliente