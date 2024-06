Caen 2 responsables de la masacre en Guanajuato y por quienes el CJNG ofrecía una recompensa

Uno de los hechos violentos más graves en lo que va del año en México, fue la masacre de 4 mujeres y dos menores de edad registrada a inicios de junio en la ciudad de León, Guanajuato.

Y aunque generalmente en este tipo de ataques cometidos por el crimen organizado no se detiene a los responsables, en esta ocasión hubo un resultado diferente, pues dos de los presuntos agresores fueron capturados recientemente.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Guanajuato a través de un comunicado, en el que presentó las fotografías de dos hombres a los que señala como involucrados en los asesinatos cometidos el 9 de junio.

Los detenidos fueron identificados como Joaquín Jonathan y Brayan Manuel, y aunque no se detalló cómo se logró ubicarlos para su arresto, todo parece indicar que fue gracias a información proporcionada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que, días después de la masacre, el grupo criminal liderado por “El Mencho” colocó varias mantas en la ciudad de León para deslindarse de ese terrible hecho, y exhibió a los que serían los verdaderos autores de la masacre.

El CJNG se deslinda completamente de la masacre ocurrida el domingo 09 de Junio, donde dieron muerte a 6 personas, así mismo mencionan los nombres de los responsables, y de las unidades involucradas de gobierno d federal. # León gto pic.twitter.com/OR0M7H0Vne — leonidas (@Eskalera49) June 12, 2024

En las mantas del CJNG aparecen precisamente los nombres y fotografías de los dos sujetos detenidos recientemente por las autoridades, por quienes incluso el cártel ofreció hasta un millón de pesos a cambio de información para ubicarlos.

“Ahí les dejamos esa información para ver qué hacen, de nuestra parte ofrecemos un millón de pesos a la persona que nos dé información concreta de estas lacras, el CJNG no mata inocentes, no extorsiona, no roba, no secuestra”, refirió el grupo armado.

Además de los dos sujetos detenidos, el CJNG menciona como responsable a un agente federal ministerial identificado como “Froylán Galicia Espinoza”, y proporcionó el número oficial de dos unidades de la Guardia Nacional que habrían participado en tan cobarde acto.

La masacre

El ataque ocurrió en una vecindad de la popular Colonia Industrial, minutos después de que elementos de la Guardia Nacional dejaran el domicilio, tal como se aprecia en videos difundidos posteriormente en las redes sociales.

De acuerdo con una grabación de seguridad, cinco agentes de la Guardia Nacional ingresaron al lugar a las 21:10 horas y, siete minutos después, a las 21:17 horas, salieron de la casa, mientras uno de ellos llevaba una bolsa negra.

Cinco minutos después, a las 21:22 horas, las cámaras captaron la llegada de cuatro hombres a bordo de una camioneta que entran a la vecindad de la Calle Pénjamo y cometen el crimen.

En el lugar murieron cuatro mujeres, un niño de un año de edad y una bebé de tres meses.

