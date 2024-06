Suiza ejercerá representación diplomática de México en Quito tras ruptura de relaciones

Suiza ejercerá la representación diplomática de México en Ecuador tras la ruptura de relaciones entre los dos países latinoamericanos, según un acuerdo anunciado este martes (18.06.2024).

El gobierno mexicano cortó los vínculos el pasado 5 de abril, luego de que fuerzas policiales asaltaran su embajada en Quito para detener al asilado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

A raíz de ese episodio, que incluyó agresiones físicas contra un diplomático, México también demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y sacó a su personal de ese país.

“La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, celebró, en nombre del Gobierno de México, un acuerdo con el Gobierno de la Confederación Suiza que establece que este país protegerá, representará y ejercerá los intereses y funciones diplomáticas y consulares de México en Ecuador tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país”, señaló la cancillería mexicana en un comunicado.

Conflicto seguirá en La Haya

El ministerio aclaró que el rol del país europeo en ningún caso prevé su mediación en el conflicto, que se seguirá ventilando en el tribunal de La Haya, la más alta instancia judicial del sistema de Naciones Unidas.

En su demanda, México acusa a Ecuador de “violar la legislación internacional” y pide su suspensión de la ONU hasta que presente disculpas por lo ocurrido.

Pero Quito contrademandó a México ante la CIJ por alegado “abuso” de las prerrogativas diplomáticas para proteger a Glas -vicepresidente durante CIJ desestima el pedido de México de medidas provisorias contra Ecuadorel gobierno de Rafael Correa (2007-2017)-, acusado de malversación de fondos y condenado en un proceso en separado.

Glas se había refugiado en la embajada mexicana a finales de 2023, alegando persecución política.

“México no contempla restablecer relaciones si Ecuador no ofrece una disculpa pública e incondicional al más alto nivel. Ecuador debe comprometerse de la misma manera a la no repetición de estos actos y a respetar el derecho de asilo conforme lo establece el derecho internacional”, reiteró la cancillería este martes.Justicia de Ecuador revoca fallo que declaró ilegal captura de Glas en embajada de México

Sigue leyendo:

• AMLO celebra resolución de la OEA al condenar “enérgicamente” el asalto a la embajada mexicana en Ecuador

• La OEA se pronuncia a favor de México y “condena enérgicamente” el asalto a la embajada en Ecuador

• AMLO revela videos del asalto a la embajada en Ecuador y reclama a EE.UU. y a Canadá por su postura ambigua en el conflicto