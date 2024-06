Kennedy Jr. le ofrece a Biden “un trato” para vencer a Donald Trump en las elecciones

Robert Francis Kennedy Jr., candidato presidencial independiente, le ofreció un trato a Joe Biden orientado a vencer a Donald Trump en los comicios de noviembre.

Durante una entrevista concedida al presentador de televisión Dr. Phil, el abogado de Washington, quien en las encuestas figura con, no más del 10% de respaldo entre los ciudadanos, le propuso al presidente de la nación, quien aparece con más de 40% de apoyo entre los votantes, poner a prueba la imagen que proyectan con el objetivo de que sólo uno de los pueda llegar a un enfrentamiento directo con Donald Trump.

“Cofinanciaremos una encuesta juntos, los dos en octubre, y quien tenga menos probabilidades de vencer a Donald Trump se retirará”, declaró.

Acto seguido, Kennedy Jr. descartó asemejarse al personaje que los demócratas tratan de promover ante los votantes por el temor de ver cómo tiene más empatía con ellos.

“¿Espero que acepte ese trato? No. Sin embargo, no soy un spoiler. Un saboteador es alguien que no puede ganar y se queda ahí y altera las expectativas de alguien que sí puede”, exclamó.

Joe Biden vería afectadas seriamente sus aspiraciones políticas si Kennedy Jr. participa en las elecciones (Crédito: Evan Vucci / AP)

De acuerdo con la mayoría de las encuestas, la posible participación del candidato presidencial independiente en la boleta, si bien le restaría puntos tanto a Biden como a Trump, el mayor perjudicado podría ser el demócrata de 81 años, pues muchos de los miembros de su partido identifican Kennedy Jr. como alguien egresado de sus filas y con ideas más evolucionadas a las que actualmente promueven.

De hecho, el sobrino del presidente de la nación asesinado en 1963 fue quien decidió iniciar su carrera en solitario en un momento en que pocos creían que podría lograr el crecimiento que actualmente muestra principalmente en California, estado en el cual ya logró ser registrado y donde surgen más votos para los colegios electorales del país.

Lo complicado de su caso es que, al no tener una organización política que le garantice su presencia en la boleta, debe realizar una labor titánica para cumplir con los requisitos que cada estado le marca o de lo contrario enfrenta el riesgo de ser excluido como ocurrió previo al debate presidencial, donde se le exigía contar con cierta cantidad de votos en el Colegio electoral, lo cual no consiguió.

