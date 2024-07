¿Quién es Mario Escobar, árbitro que pitó el México contra Ecuador en Copa América? Detalles y más

La selección nacional de México quedó eliminada en fase de grupos en la Copa América 2024 que se realiza en los Estados Unidos, luego de haber conseguido un empate sin goles ante Ecuador. La polémica y controversia estuvieron a la orden del día en dicho partido, especialmente por lo realizado por el árbitro Mario Escobar, quien fue el encargado de dirigir dicho enfrentamiento.

La Confederación Sudamericana de Fubol (Conmebol) reveló los diálogos que el arbitro Mario Escobar sostuvo con la cabina de Videoarbitraje (VAR) durante la jugada polémica del duelo entre la Selección Mexicana y su similar de Ecuador donde se discutía la posibilidad de un penal… pic.twitter.com/C50iHWBsSD — CENTRO Digital (@radiocentroec) July 1, 2024

Escobar, oriundo de Guatemala y de 37 años de edad, hizo su estreno en la Copa América y ya había dirigido el encuentro entre Perú y Canadá, partido donde expulsó a Miguel Araujo por parte de los dirigidos por el técnico Jorge Fossatti, luego de un planchazo a los 58 minutos del partido.

A su vez, Miguel Scime, ex árbitro argentino y asesor FIFA, tuvo palabras para el medio Infobae en donde conversó un poco sobre el juez guatemalteco: “Escobar es conocido por ser un juez con un temperamento avasallante, trata de conducir los encuentros basándose en su presencia física (1.80), características que lo ha llevado a tener conflictos en encuentros en donde debió comunicarse técnica y disciplinariamente, asumiendo roces con los jugadores por sus tratos y sus formas, no se destaca en el proceso de tomas de decisiones y sobre todo cuando el encuentro tiene un génesis de roce constante como matriz en su desarrollo”.

🇲🇽❌ Penal descarado NO PITADO a México ante Ecuador en #CopaAmerica… en Copa Oro ya fueran ganando los aztecas. Raro que quien pita es de CONCACAF, el guatemalteco Mario Escobar y no lo sancionó. pic.twitter.com/N3S3WCRNV5 — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) July 1, 2024

Copa del Mundo 2022

A su vez, una de las características que más se resaltan sobre el propio Escobar es su dependencia sobre el VAR. Sí, es común que Mario tenga tendencia a apoyarse bastante en la tecnología para tomar decisiones que pueden ser delicadas o cruciales en los partidos. De hecho, en un duelo entre las selecciones nacionales de Gales e Irán durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, sancionó con una cartulina amarilla al portero galés Wayne Hennessey y, mediante el On Field Review, revirtió su decisión. Algo similar le ocurrió en un partido de Concachampions entre Tigres y Orlando City.

Fuerte cruce con Cristiano Ronaldo

Sumado a esto, Escobar cuenta con vasta experiencia dirigiendo la liga de Arabia Saudita, donde estuvo presente en un enfrentamiento entre Al Nassr vs Abha. Allí tuvo un cruce importante con el delantero leyenda y ex jugador del Real Madrid, Juventus y Manchester City, Cristiano Ronaldo, quien se quejó por dos situaciones puntuales: un penal sancionado en contra de su equipo y una infracción en el área rival no cobrada. Bravo y temperamental el guatemalteco, son dos índoles que lo suelen caracterizar a la hora de impartir la ley en cada uno de sus encuentros.

🚫 Cristiano Ronaldo se topó con el chapín Mario Escobar. 😎🇬🇹 pic.twitter.com/10BcyRtx7X — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) October 7, 2023

