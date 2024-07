Chiky Bombom revela detalles inéditos del accidente que sufrió

Chiky Bombom compartió con sus seguidores detalles de cómo sucedió el grave accidente de tránsito que sufrió. En un video publicado en su Instagram, desde el hospital, contó que todo ocurrió muy rápido y que tanto su hijo, Cartier, como ella estaban procesando todo lo que vivieron.

“Todo ocurrió muy rápido”, dijo. La influencer añadió que seis sujetos que estaban en un vehículo la impactaron por atrás y su automóvil dio varias vueltas. “Fue absolutamente horrible”, reiteró.

En el material audiovisual, publicado desde la habitación del hospital, manifestó que ella y su hijo, de 14 años, se estaban sometiendo a unos exámenes para descartar cualquier daño. Afirmó que está bien y que Dios está con ellos porque están a salvo.

En la descripción del video escribió: “QUE TODA LA GLORIA Y LA HONRA SEA PARA CRISTO, FAMILIA MIS INFINITAS GRACIAS POR SUS PREOCUPACIONES, SUS ORACIONES, CARTIER Y YO ESTAMOS VIVOS Y TRATANDO DE ESTAR BIEN, TODO HA SIDO MUY RECIENTE Y TODAVÍA NO ME CAE EL 20 NO PUEDO CREER LO QUE ME ESTÁ PASANDO ME DUELE LA VIDA Y NO SE POR QUÉ SIENTO MIEDO 🥲”.

A su vez, recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y amigos:

“Amiga recibe mis abrazos para ti y Cartier 🥹🩵🩵🩵 Dios es grande y está con ustedes en todos momentos! Reprendemos al enemigo🔥🔥🔥🔥🔥el propósito de Dios no hay nada que lo detenga. Love u”.

“Bendiciones para ti y tu hijo Dios no los abandonará y estarán cada día mejor ✨🙌🙏🩵🦋”.

“Dios los cuido y los seguirá cuidando ❤️🙏🏾en mis oraciones 😘”.

Antes de contar los detalles de su accidente, la presentadora de Telemundo, publicó en su cuenta de TikTok un video de cómo quedó su vehículo, al igual que una imagen en Instagram.

Imagen compartida por Chiky Bombom en su Instagram. Crédito: Cortesía.

“Viva de casualidad, porque la yerba mala nunca muere, porque Dios está conmigo y porque Dios es espectacular, papá Dios es todo, todo señor. Gracias, padre, gracias, señor, gracias, padre, tú eres grande, maravilloso y el poder es tuyo. Gracias, señor, por cubrirme con tu sangre a mí y a mi hijo”, comunicó.

La dominicana expresó que no entiende cómo ocurrió el accidente y que no se podía creer lo que había sucedido. Explicó que está “Viva de casualidad”.

¿Qué más se sabe del accidente de Chiky Bombom?

Horas antes del accidente de tránsito, la influencer publicó en sus historias una fotografía con su hijo, Cartier. Los dos estaban disfrutando de un día en la playa en Miami y escribió “La mujer más feliz del mundo. No necesito nada ni a nadie”.

Todo indica que el accidente ocurrió mientras se dirigían a casa. El hecho dejó su vehículo deshecho. Pese a todo lo ocurrido, la conductora dejó ver que tanto ella como su hijo están bien.

Chiky Bombom es una influencer de origen dominicano y su nombre real es Lissette Eduardo.

Inició compartiendo videos en YouTube desde el año 2015. Sin embargo, su contenido se viralizó aún más cuando publicó su canción ‘Tengo la personalidad’ y su frase ‘Buenas, buenas’ quedó inmortalizada en la cultura de Internet.

