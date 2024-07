Fallece Richard Simmons, referente del fitness, a los 76 años

Richard Simmons, figura del fitness de la televisión de Estados Unidos, falleció a los 76 años, un día después de su cumpleaños. De acuerdo a lo reportado por TMZ, la policía está investigando si se cayó en la bañera de su casa en Los Ángeles, California.

El protagonista de ‘The Richard Simmons Show’, hizo historia al volver el fitness y las rutinas de deporte, una actividad accesible para la gente a través de la televisión.

Además de eso, grabó algunos DVD que se hicieron famosos en Hollywood como ‘Sweatin’ to the Oldies’, ‘Party off the Pounds’, ‘Blast Off’, ‘Pump and Sweat’, ‘Tonin’ Uptown’, ‘Tonin’ Downtown’ y más.

Richard Simmons fue una figura trascendental en el mundo fitness en Estados Unidos. Crédito: AP Photo/Mark Avery, File.

Más de la historia de Simmons

La trayectoria de Simmons también incluye títulos en la televisión. Durante cuatro años trabajó en ‘General Hospital’ y regresó a un cameo en el año 2013.

A su vez, participó en otros proyectos tales como ‘What Women Want’, ‘Hercules: Zero to Hero’, ‘All My Children’, ‘Evening Shade’ y ‘The Larry Sanders Show’.

A lo largo de su carrera experimentó en otros ámbitos como la escritura y publicó varios libros sobre recetas saludables.

Pese a su carrera de años en la televisión, la cual inició en la década de los 70, en sus últimos años se alejó de la pantalla.

Según TMZ y su documental ‘Qué le pasó a Richard Simmons’, dejó de lado la televisión por las exigencias de mantener su imagen y por una lesión doble en su rodilla.

Pese a esto, aseguró que siempre estaba atento a responder los mensajes de sus fans y en los últimos meses comenzó a usar más las redes sociales.

Incluso, se opuso a la realización de su película biográfica. En su cuenta de Facebook escribió:

“¡Hola a todos! Es posible que hayan oído que van a hacer una película sobre mí con Pauly Shore. Nunca he dado mi permiso para esta película. Así que no crean todo lo que leen”.

Reiteró que no estaba interesado en participar y que tampoco iba a colaborar, bajo ninguna circunstancia.

Participó en algunos eventos benéficos y la última vez que fue visto en público fue en 2014. Aunque, el último mensaje que publicó fue un agradecimiento por su cumpleaños.

“Gracias… ¡Nunca había recibido tantos mensajes sobre mi cumpleaños en mi vida!”, escribió Simmons. “Estoy aquí sentada escribiendo correos electrónicos. Que tengas un hermoso resto de viernes”.

