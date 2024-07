Mauricio Ochmann rompe el silencio sobre su nuevo romance

El actor Mauricio Ochmann vuelve a encabezar los titulares gracias a su más reciente noviazgo con Lorena González, hija del reconocido empresario mexicano Victor Gonzalez Torres, mejor conocido como el ‘Doctor Simi’.

Si bien el romance entre el histrión y la influencer era un secreto a voces, la parejita finalmente debutó ante el público al ser captados juntos en el Aeropuerto de la ciudad de México en compañía de la hija que comparte con Aislinn Derbez, Kailani.

Como era de esperarse, las cámaras y micrófonos de decenas de paparazzi no tardaron en seguir cada uno de sus pasos mientras eran bombardeados con preguntas sobre su romance. Al respecto, el protagonista de la cinta “Hazlo como Hombre” se dijo “muy contento” y “disfrutando” de esta nueva etapa en su vida.

“Estamos muy contentos, muchas gracias (…) Ahí vamos, ahí vamos disfrutando”, dijo sin destapar cuándo dio inicio su relación. No obstante, todo parece indicar que el flechazo se dio desde hace varios meses atrás, pues la convivencia entre Lorena González y Kailani lo delata.

“Se quieren mucho (…) Sí, mira… ahí están. Ahí está Kailani, se llevan bien, se quieren mucho. Estamos contentos todos“, indicó.

Por su parte, Lorena González tampoco se escapó de las preguntas de la prensa y confesó cuáles fueron las cualidades del actor que la enamoraron: “Lo buena persona que es, su interior”, dijo ante las cámaras de los medios.

Mientras tanto, aprovechó para esclarecer los rumores sobre una supuesta relación entre su hermano Víctor González y la actriz Irina Baeva, a quien se les vinculó recientemente tras darse a conocer el fin de su relación con Gabriel Soto.

“Es mentira. Mi hermano no tiene relación con ella y no la conocía. No sé de dónde salió el rumor, él no la conoce. Creo que la conoció una vez en un evento y ya, no tenía ni su teléfono. No la conozco, yo ya tengo una cuñada“, sentenció.