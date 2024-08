Belinda bloqueó a Wendy en redes sociales y esta es la razón

La influencer mexicana Wendy Guevara se convirtió la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” y desde entonces su presencia en medios de comunicación ha traído consigo la revelación de varios secretos sobre la farándula y el más reciente tuvo como protagonista a la cantante Belinda.

Fue durante el capítulo más reciente del podcast que conduce junto a Poncho de Nigris, Ponchendy, que la famosa se sinceró sobre los “desaires” que ha recibido por parte de otras personas del medio artístico, donde salió a relucir el nombre de la intérprete de “Bella traición”.

“Varias me han hecho el feo, la Belinda. Hay un video, pero no ha salido a la luz”, contó durante el episodio. “¿Ya sabes que ya me bloqueó?”, añadió ante la mirada atónita de la invitada especial, “Burrita Burrona”.

No pasó mucho tiempo antes de que Wendy Guevara contara a detalle cuál fue el incidente que provocó el enojo de Belinda: “Es que por la culpa de estas dos. Vayan a ver el capítulo en El podcast del momento y ahí platicamos del tema, y éstas me enseñaron el video y dije: ‘Pues no las quiso saludar'”.

Según lo dicho por la integrante de “Las perdidas”, la reacción de Belinda ante su encuentro no fue la que se imaginó.

“El día que me la encontré yo estaba muy tomada y creo que ella me soportó a mí, estábamos aquí en Saltillo cuando fue el festival Cactus. Yo me presenté ahí, ella también, luego nos encontramos en un antro, y la ped* era yo, como que me le puse muy encima y ahí no puedo decir nada porque fui la eufórica“, detalló.

Para finalizar, Wendy indicó que no guarda ningún tipo de resentimiento a la también actriz, pues a su parecer “a veces hay días buenos y días malos de los artistas”.