Evaluna se sinceró sobre su experiencia de dar a luz en casa

A días de haberle dado la bienvenida a Amaranto, su segunda hija, Evaluna habló sobre cómo ha sido su experiencia dando a luz en casa y por qué eligió hacerlo de esa manera.

Esta semana, Evaluna y Camilo compartieron un video en su canal compartido de YouTube para hablar de cómo fue la experiencia de la hija de Ricardo Montaner dando a luz en casa y terminar de una vez por todas con las críticas por elegir esa opción.

“Esta es mi historia, amo contarla, pero creo que todas las historias de parto son igual de valiosas. Donde sea que decidas parir espectacular, quería decir eso para que no pareciera que solo mi manera de parir aquí en casa es la correcta”, afirmó Evaluna en el video, que la pareja tenía previsto publicar antes del nacimiento de Amaranto, quien al igual que su hermana Índigo también nació en casa.

Evaluna sintió interés por el parto en casa desde que era pequeña, pues contó que su mamá estudió para ser doula y compartía con ella de lo que implicaba.

“Mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y ella me compartía todo lo que estudiaba y eso y me parecía fantástico. Siento que, desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto me lo imaginaba así, nunca me lo imaginaba en una clínica porque crecí con toda la información”, dijo en el video que muestra algunas imágenes de cómo fue el parto de Índigo.

Pese a lo que muchos pueden pensar, Evaluna aseguró que no sintió miedo de que se pudiera presentar alguna complicación durante el parto, pues confiaba en su cuerpo y también contaba con el apoyo de su doula y Camilo.

“Nuestra partera es súper responsable, ella ve desde antes si hay algún problema y ella dice, ‘Sabes qué, yo creo que es mejor que nos vayamos a la clínica”, aseguró.

“Para mí estaba muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para lograr parir de la manera más natural posible. Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico a nosotras (…) y rodearme de personas que confiaban en que yo lo podía hacer también”, agregó.

¿Cuándo nació Amaranto, la segunda hija de Evaluna y Camilo?

La semana pasada nació Amaranto, la segunda hija de Camilo y Evaluna, quienes compartieron la feliz noticia a través de sus redes sociales, así como también nuevos detalles el nacimiento de su bebé.

En otro video de su canal de YouTube, Camilo y Evaluna publicaron un breve video en el que muestras cómo fue el proceso de preparación previo a la llegada de Amaranto.

En las imágenes Evaluna cuenta cómo se sentía: los dolores, las contracciones y cuánto tiempo duraron. “Te demoraste como seis días con preparativos lentos, dolores calmos y tanteo de aguas para que así, al verdadero momento de saltar en ellas el proceso fuera certero y rápido”, se escucha decir a la hija de Ricardo Montaner.

Evaluna reveló que Amaranto nació el pasado 1° de agosto y Camilo contó que fue él quien la recibió en sus manos al momento de nacer.

“Niña de terciopelo dorado, te atrapé, fueron mis manos tu primer encuentro con nuestro mundo que no estaba preparado para que llegaras como llegaste”, dijo Camilo.

