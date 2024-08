¿Cuánto dinero en efectivo debería cargar en Estados Unidos?

Estamos en una era cada vez más tecnológica y digital. Las grandes o pocas cantidades de dinero que alguna persona puede tener se encuentran en su mayoría en cuentas bancarias. En el día a día en Estados Unidos, es cada vez más común que las personas ya no lleven efectivo en sus carteras. ¿Eso es realmente bueno? ¿Cuánto dinero debería cargar? No todo se puede cargar a tarjetas de crédito, débito o cuentas digitales, por ello, te diremos cuántos dólares deberías llevar cada que salgas.

El 47.8% de los adultos estadounidenses ya no realiza compras en efectivo en una semana normal, según un análisis de Capital One. Y en Estados Unidos, se estima que el 87.4% de todas las transacciones se realizan sin efectivo. Esto nos brinda una perspectiva amplia de como hemos cambiado los dólares físicos por los digitales.

También es cierto que la evolución a lo digital depende, en buena medida, de la edad del consumidor. Mientras los más adultos son los más propensos a hacer la mayoría de sus pagos en efectivo, cuanto más jóvenes sean las personas, más adeptos están en dejar de cargar dólares y hacer todas sus transacciones con tarjeta o una app.

El efectivo sigue siendo el rey y se aferra a su corona. Aun cuando la mayoría de los grandes establecimientos ofrezcan opciones de pago, como tarjeta de crédito, débito, transferencias o pagos digitales, muchas de las pequeñas empresas prefieren el dinero en efectivo. Incluso pueden ofrecer descuentos simbólicos en sus mercancías cuando pagan en efectivo, debido a que se ahorran las tarifas asociadas a las transacciones con tarjeta de crédito.

De acuerdo con los expertos, es habitual que la mayoría de los estadounidenses carguen entre $20 y $30 dólares en efectivo en sus carteras. No es una regla, ni hay una cifra en especial. La cantidad de dinero que tengas a la mano dependerá de tu situación financiera particular y la manera en la que cubras tus necesidades diarias.

Entonces, ¿cómo puedes determinar la cantidad de dinero en efectivo que deberías llevar contigo en Estados Unidos? La mejor manera de saberlo es tomando en cuenta la cantidad de dinero en efectivo que sueles utilizar en tu día a día y qué pagas con ello. Por ejemplo, es posible que te transportes en taxis tradicionales, donde la gran mayoría no acepta otra forma de pago que no sea efectivo; en cambio, si usas plataformas de viajes como Uber, quizás no requieras tanto dinero físico.

En el caso de los viajes, tal vez quieras llevar un poco más de dinero en efectivo, según el destino y la disponibilidad de cajeros automáticos o la aceptación de tarjetas. Por ejemplo, si viajas a un país en Latinoamérica, los establecimientos pequeños, como mercados de recuerdos y de comida, no están acostumbrados a recibir otra forma de pago que no sea dinero en efectivo.

Otro punto a considerar es que minimices la cantidad de efectivo que cargues, ya que te hace vulnerable a pérdidas y robo. En cambio, una tarjeta de crédito o débito te permite congelar tu cuenta, bloquear futuras transacciones no reconocidas o fraudulentas y está asegurado contra pérdidas.

Como ves, tú puedes llevar la cantidad de dinero en efectivo que quieras en los Estados Unidos, dependerá de cómo cubras tus gastos diarios. Solo debes estar consciente de los riesgos que conlleva llevar dólares en tu bolsillo, estés en este o en cualquier otro país.

También te puede interesar: