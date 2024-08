Niño secuestrado recupera su libertad en Los Ángeles

Gracias a la intervención de unos buenos samaritanos, un niño fue rescatado sano y salvo después de haber sido secuestrado cuando se encontraba en el interior de un automóvil que fue robado la noche de este lunes en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 7:07 p.m. de este lunes cerca de la intersección de Bradley Street y Oswald Street, en el área de Sylmar.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo que un hombre se subió a un automóvil que tenía el motor en marcha y se dio a la fuga, posiblemente sin advertir que en el vehículo se encontraba un menor de 10 años.

El padre del niño involucrado dijo que descendió de la camioneta para entregar algo en la residencia de un vecino, momento en que el sospechoso aprovechó para subirse y darse a la fuga con el vehículo.

“Dejé la troca en la entrada y la verdad que todo pasó en un segundo“, dijo el padre, quien prefirió permanecer en el anonimato.

En ese momento, dos hombres escucharon los gritos desesperados del padre, por lo que inmediatamente se ofrecieron para ayudar. Genaro Cortés y su hermano subieron a su vehículo para intentar perseguir al sospechoso.

Los hermanos hispanos dijeron que el sujeto comenzó a conducir de forma errática en el momento en que se dio cuenta de que lo seguían.

Cuando pensaban que habían perdido al sospechoso, los hermanos vieron la camioneta roja que estaba abandonada en Jessie Street, en San Fernando, y en el interior se encontraba el pequeño.

“Salí del vehículo y me di cuenta de que no había nadie. Fui directamente a ver al niño, quien se encontraba en estado de shock. En realidad no me conoce. Vio a mi hermano, abrió el vehículo, lo agarré y se derrumbó. Yo tengo dos hijos, así que me derrumbé”, expresó Cortés.

Finalmente, el pequeño volvió a reunirse con su padre, quien agradeció a los vecinos por perseguir al sospechoso y rendirse hasta encontrar la camioneta robada.

“Gracias a Dios, el niño está sano y salvo, porque lo rescataron en menos de 20 minutos“, agregó el padre.

El Departamento de Policía de Los Ángeles está a cargo de la investigación de este caso, y hasta la mañana de este martes, las autoridades no han reportado arrestos en relación con este incidente ni han proporcionado de forma inmediata una descripción del sospechoso.

