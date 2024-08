OMB ordena pelea entre Terence Crawford y Fundora

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) ordenó a Sebastián Fundora defender su título de las 154 libras ante Terence Crawford, campeón interino, y ambas partes tendrán 30 días para alcanzar un acuerdo.

En la carta enviada firmada por Luis Batista-Salas, presidente del Comité de Campeonatos de la OMB, el organismo de boxeo indicó que si Fundora y Crawford no concretan el enfrentamiento en el plazo fijado se convocará a una subasta.

“Se informa a las partes que tienen 30 días a partir de la emisión de este documento para llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo dentro del plazo establecido, se ordenará una subasta”, dicta el documento.

Sebastián Fundora protagonizó una sangrienta batalla con Tim Tszyu y se coronó campeón unificado de la categoría al vencerlo por decisión dividida. Como el estadounidense se rompió la nariz y sufrió castigo durante el combate, tuvo que tomarse un tiempo para sanar sus heridas.

En cambio, Terence Crawford conquistó el pasado 3 de agosto el cinturón interino de 154 libras de la OMB, autorizado por el organismo porque Fundora debía recuperarse tras la pelea con el australiano, al vencer a Israil Madrimov en una pelea reñida.

A pesar de ser ordenada la pelea, Crawford podría no enfrentar a Fundora porque está empeñado en una pelea por su legado y dinero ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 168 libras. El mexicano no ha mostrado interés en enfrentarlo, pero no se sabe si después del duelo con Edgar Berlanga pueda aceptarlo.

Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Sebastián Fundora, de 26 años, se convirtió en campeón unificado de las 154 libras del CMB y OMB tras derrotar al australiano. El estadounidense ahora suma 21 triunfos, 13 por la vía rápida, y un revés como profesional.

