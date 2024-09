Ronald Koeman cierra las puertas a jugador de la selección de Países Bajos por fichar en Arabia Saudita

La leyenda viviente del Fútbol Club Barcelona y ex jugador de la selección nacional de los Países Bajos, quien ahora tiene el cargo de ser el director técnico de dicha nación, Ronald Koeman, nunca ha sido una persona que tenga la capacidad de quedarse callado y no expresar lo que piensa y siente. Luego de tantos años siendo un jugador con este tipo de carácter, la situación simplemente no iba a cambiar de un día para otro.

Actualmente Koeman se encuentra como técnico del combinado nacional de los Países Bajos, quienes se encuentran concentrados para los partidos de la Nations League donde deberán hacer frente ante las escuadras de Bosnia y Alemania, pero el entrenador tuvo algunos minutos para conversar con los medios de comunicación y hacer una de las mayores rajadas de su carrera.

Algo que ha sido bastante común a día de hoy y desde la ida de Cristiano Ronaldo del fútbol europeo, ha sido la marcha constante de jugadores hacia el balón pie de Arabia Saudita, algo que continúa siendo tema de debate, análisis y controversia, aún cuando ya son muchos los que tomaron la decisión de poner rumbo hacia el Medio Oriente.

Fuertes críticas y señalamientos a quienes van al Medio Oriente

El ex jugador alemán y del Real Madrid, Toni Kroos, fue una de los que alzó la voz y criticó fuertemente la falta de ambición de los que se marchan a dichos destinos, y ahora Koeman ha seguido sus pasos y decidió hablar fuerte y claro luego de que fuese anunciado que Steven Bergwijn había fichado recientemente por el Al Ittihad de la Saudi Pro League, club donde compartirá vestuario con el francés y delantero, Karim Benzema.

“Se va a Araba Saudí con 26 años de edad. Está claro que no tiene nada que ver con la ambición deportiva”, fue el comienzo de las palabras con mucha dureza el seleccionador neerlandés, que acabó aniquilando por completo la situación añadiendo que “las puertas de la selección holandesa están cerradas. Probablemente él sabe lo que yo le habría dicho”.

Puertas totalmente cerradas

Más claro, el agua y nada más con estas palabras del técnico neerlandés. Para Ronald Koeman, Bergjwing, al que se llevó a la Eurocopa 2024 realizada en suelo germano, aunque tuvo un papel secundario, ya no puede formar parte de la convocatoria nunca más mientras él sea el seleccionador o al menos mientras continúe jugando en Arabia Saudita.

Y es que muchos consideran que los jugadores que deciden irse a Arabia Saudí porque los convencen con dinero, no poseen la mentalidad adecuada para competir al más alto nivel, sumado a que ya de por sí no estarán jugando a un nivel competitivo que puedan llevar a sumar al juego internacional con sus países respectivos.

