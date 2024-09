Claudia Sheinbaum imita a AMLO y anuncia que vivirá en Palacio Nacional

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emuló al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y confirmó que su residencia presidencial será el Palacio Nacional, un hecho que marcó a la actual administración.

A casi tres semanas de terminar su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya inició con su mudanza de Palacio Nacional para irse a vivir a su rancho en Palenque, Chiapas, aunque afirmó que seguirá viviendo ahí “hasta los últimos días”.

“Ya empecé a ver lo de mis libros, lo que me voy a llevar a Palenque, la bibliografía básica, me voy a llevar en total 150, 160, con eso tengo para tres años porque es una investigación que tiene que ver con la vida de México prehispánico”, explicó.

Iniciamos conferencia de prensa. https://t.co/gBO9NllwgT — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 9, 2024

Por su parte, la próxima presidenta de México detalló que dará tiempo a López Obrador y a su familia para completar la mudanza; “Sí, voy a vivir en Palacio (Nacional). Voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero de octubre o hasta la noche del 30 de septiembre”, expresó.

Mientras tanto, ella y su esposo José María Tarriba continuarán viviendo en el departamento de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

“Evidentemente, ellos están viviendo ahí, entonces yo un tiempo voy a seguir viviendo en mi departamento”, mencionó Sheinbaum Pardo.

Aunque, la morenista anunció que dejará de rentar el departamento a partir de diciembre, por lo que se espera que ese mismo mes o a inicio de 2025, se complete la mudanza a Palacio Nacional.

“Primero está la parte de que trabajas en Palacio y eso te permite disponer del reparto del tiempo y después creo que una vez que el presidente puso la idea de vivir en Palacio Nacional. No regresaría a vivir a Los Pinos, evidentemente, y no me iría a vivir al Castillo de Chapultepec”, dijo Sheinbaum entre risas.

Afirmó que “vamos a ver si nos podemos acomodar ahí”, refiriéndose al departamento habilitado en Palacio Nacional, que es el mismo lugar donde el presidente López Obrador vivió junto con su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo, Jesús Ernesto, durante todo el sexenio.

