Rodrygo se disgustó: Queja por no haber sido nominado al Balón de Oro

El delantero brasileño del Real Madrid de España y la selección nacional mayor de Brasil, Rodrygo, no se encuentra inscrito en el listado de los 30 candidatos nominados a ganar el Balón de Oro. El jugador reconoció de manera pública su indignación, luego de conocerse a todos los jugadores que tendrán una posibilidad de hacerse con dicho galardón en la su próxima edición.

Rodrygo se manifestó a través de sus redes sociales por medio de una imagen con todos los campeonatos que había ganado esta campaña, acompañado además de emojis riéndose de manera bastante sarcástica e irónica. Recientemente en entrevista para la cadena deportiva, ESPN, reconoció su malestar por lo sucedido a través de las siguientes palabras:

Hablando desde la frontalidad

“Estaba molesto, creo que me lo merecía”. “No quiero menospreciar a los jugadores que están ahí, pero creo que tenía un lugar en los 30. Fue una sorpresa… Pero no hay mucho que pueda hacer, no soy yo quien decide estas cosas”.

Rodrygo comentó que, ante todo esto, cuenta con el respaldo absoluto tanto de sus compañeros en el Real Madrid y en la selección nacional de Brasil, algo que agradece muchísimo: “Hice una publicación un tanto burlona. Ahora no hay mucho que decir. Todo el mundo conoce mi indignación. Todo el mundo me ha apoyado, tanto en la selección como en el Real Madrid. La gente me mandaba mensajes”, reconoció el jugador brasileño, que continúa mostrando su malestar por no estar entre los 30 candidatos, luego de un año simplemente impresionante y con un rendimiento de primer nivel donde ganó Liga, Champions, Supercopa de Europa y Supercopa de España.

Una molestia constante

Rodrygo además confesó que le molesta verse como simplemente un comodín en el campo de juego, esto precisamente por todas las posiciones en las que puede desempeñarse en el terreno: “A menudo, solo estoy llenando el hueco que falta en la delantera. ¿Falta alguien ahí?, pon a Rodrygo. ¿Falta alguien por la derecha?, Rodrygo. ¿Falta alguien como número 9?, Rodrygo. Eso es todo. Puede que me moleste un poco, pero soy un jugador de equipo”, terminó reconociendo el jugador del Real Madrid.

El delantero de Ancelotti habló de lo que fue su arribo al equipo de la Casa Blanca: “Llegué como un niño y hoy soy un hombre. Llegué muy tímido, con mucha vergüenza. Ya me solté con la ayuda de todos los compañeros, de todas las personas del club, que hicieron sentir en casa. Tras un tiempo de adaptación que es normal, me siento totalmente en casa. Soy más maduro y estoy muy feliz”.

El Real Madrid ha cosechado hasta el momento un total de 6 Champions en los últimos 10 años y Rodrygo reconoció sin titubeo alguno que sigue teniendo hambre y ambición por seguir consiguiendo muchos más títulos: “Pienso en ganar todos los títulos que ya he ganado varias veces. Es el mejor club del mundo y es lo que me motiva, estar todos los días a la altura del mejor club del mundo. Por esto me levanto todos los días para entrenar y para ser mejor”.

Para terminar, Rodrygo habló sobre su nuevo compañero en el Real Madrid y también en la selección nacional de Brasil, Endrick: “¡Ahora se ha convertido en Bobby!. Ya no es Endrick. Se ha convertido en Bobby, eso es todo. No hay nada que hacer, si se enoja, es peor”, acabó diciendo sobre su compañero también en la selección brasileña.

