Santiago Giménez y Luis Malagón serán titulares en el México vs. Canadá

Santiago Giménez seguirá como titular en el eje del ataque de la selección de México en el duelo vs. Canadá de este martes, después de que el técnico del Tricolor Javier Aguirre, adelantara que los únicos movimientos en su once titular serán el inicio del portero Luis Malagón, así como César Huerta y Víctor “Toro” Guzmán.

De esta forma Aguirre cambia la costumbre que reinaba en el seno del Tricolor después del Mundial de Qatar 2022 en donde el argentino Diego Cocca y Jaime Lozano, siempre alternaron la titularidad entre Henry Martín delantero del América y el goleador del Feyenoord de la Eredivisie, pero ahora Aguirre decidió seguir apoyando el crecimiento del “Bebote” en el once titular de México.

De esta forma, Víctor “Toro” Guzmán defensa de los Rayados de Monterrey ocupará el sitio de César Montes quien recibió permiso para dejar al equipo de México para arreglar su contrato con el Lokomotiv de Rusia, mientras que Erick Lira de Cruz Azul se hará cargo de las labores de Luis Chávez, César “Chino” Huerta de los Pumas de la UNAM del lesionado Julián Quiñones y Luis Malagón portero del América por Raúl “Tala” Rangel.

En el caso de Malagón existen muchas expectativas después de que antes de la Copa América 2024 se lesionó del músculo derecho y tuvo que ser dado de baja para traer en su lugar a Carlos Acevedo de Santos Laguna. Ahora vuelve a ser tomado en cuenta y se espera que tenga un buen trabajo contra el motivado cuadro de Canadá.

Bajo esa perspectiva de los cuatro cambios que adelantó Aguirre el once titular contra Canadá será con Luis Malagón, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Johan Vázquez y Jesús Gallardo en la defensa, Erick Lira, Luis Romo y Orbelín Pineda en el mediocampo, César Huerta y Roberto Alvarado extremos y adelante Santiago Giménez.

Luis Malagón regresa al cuadro titular de México vs. Canadá, después de su ausencia en la Copa América 2024 a causa de una inesperada y polémica lesión que lo apartó del cuadro nacional. Crédito: Sandra Bautista | Imago7

Respecto a los cambios, Javier Aguirre expuso que: “Si fuera un torneo por los puntos jugarían, te lo garantizo, pero no los voy a arriesgar. Juega en el lugar de Quiñones el ‘Chino’ Huerta, en lugar de Chávez juega Lira. Y el portero que juega Malagón. Y otro Montes. No juega Montes y va el ‘Toro’ Guzmán, son cuatro los cambios”.

Mientras que en el caso del portero del Athletic de Bilbao, el técnico nacional dijo que: . No necesito ver a Padilla, lo he visto en el entrenamiento, lo he visto en su club. Creo yo que lo conozco bien. Lo pusimos con la Sub-23 y jugó medio tiempo”.

En este tema para finalizar añadió que: “Insisto, me costaría mucho quitar al portero porque es una posición tan específica que dicho esto por los entrenadores de porteros o exporteros, les genera desconfianza a ambos, tanto al que quitas como al que pones. Entonces yo creo que si Luis empezará, Luis terminará. No tengo planeado el cambio“.

