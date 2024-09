Óscar Valdez quiere la revancha de Canelo y Bivol: “Le puede ganar”

Óscar Valdez, campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), expresó que le gustaría que Saúl ‘Canelo’ Álvarez busque a continuación la revancha contra Dmitry Bivol porque cree que podría ganar esta vez.

En declaraciones a la prensa tras la pelea con Edgar Berlanga, Valdez aseguró que no será un duelo fácil para Canelo Álvarez, pero tiene plena confianza en que el mexicano podrá tomar venganza y derrotar a Bivol en 175 libras.

“Ya sea Benavídez o Bivol. A mí en lo personal, me gusta la revancha con Bivol. Cuando vi esa pelea, supe que Canelo no había entrenado al 100 por ciento y perdió bien. Yo lo he escuchado decir que no se preparó bien, que sabe que puede ganarle, y eso me da esperanza de que realmente sí le puede ganar”, dijo.

Canelo Álvarez está interesado en una revancha con Dmitry Bivol. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Como compañero, como amigo, sé que lo puede hacer. Va a ser una pelea difícil, pero sé que la puede sacar adelante. Me gustaría ver esa pelea de nuevo. (…) Me gustan los retos que ha tomado (Canelo), de subir a las 175, de pelear con Bivol, que perdió aun sabiendo que puede dar lo mejor de él, entonces la revancha a mí no me desagrada, me gusta esa pelea“, agregó.

En mayo de 2022 Canelo Álvarez subió a las 175 libras y se enfrentó a Dmitry Bivol por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tras 12 rounds, el mexicano fue dominado por el ruso y perdió por decisión unánime de los jueces.

El campeón unificado de peso supermediano pudo haber pedido la revancha inmediata, pero prefirió hacer la trilogía con Gennady Golovkin, luego se sometió a una cirugía en la mano izquierda y regresó en 2023 para pelear con John Ryder.

Después de vencer a Ryder, el tapatío dijo que buscaría la revancha con el ruso en septiembre en las 175 libras, pero el ruso rechazó la oferta porque ya lo había vencido en esa categoría y le propuso bajar a las 168 libras para retarlo por su título de indiscutido. Canelo Álvarez se opuso y peleó con Jermell Charlo.

Antes de pelear con Edgar Berlanga y vencerlo, el campeón de cuatro divisiones reiteró que la única pelea que le interesa en 175 libras es la de Bivol y de vencer a Artur Beterbiev el 12 de octubre, buscará la revancha.

Dmitry Bivol y Canelo Álvarez protagonizaron una pelea en mayo de 2022. Crédito: John Locher | AP

El mexicano tendrá que esperar si Bivol gana, ya que el ruso reveló hace poco que existe una cláusula de revancha con Beterbiev. Además, David Benavídez es el siguiente en la fila porque es el retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría y tiene asegurada una pelea con el ganador.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 32 años, es el monarca de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y ahora de la Organización Internacional de Boxeo (OIB) tras vencer a Lyndon Artur. El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 22 peleas, 11 de ellas por la vía rápida.

