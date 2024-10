Se retrasa la vuelta de David Alaba en el Real Madrid

La plaga de lesiones simplemente no da ni el más mínimo espacio de tregua para el Real Madrid, recientemente se supo que la vuelta del defensor David Alaba no podrá tener lColombia denuncia que hubo espías previo a partido con Boliviaugar antes del tiempo pensado, todavía queda tiempo para volverle a ver sobre el campo de juego. Hay que mencionar además los problemas musculares que arrastra Jacobo Ramón y que ya no contará por el resto de la temporada sin Dani Carvajal.

¿Qué le sucedió a Alaba?

El defensor austriaco se lesionó el pasado día 17 de diciembre del 2023 en las instalaciones del mítico Santiago Bernabéu, en una acción en el centro del campo mientras defendía frente al Villarreal. Una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, además con afección a su menisco, que aún le mantiene alejado en su totalidad de los terrenos de juego.

La lesión sufrida por Alaba fue descrita en su momento como una de las más complicadas que puede llegar a sufrir un jugador de fútbol, y es precisamente por ello que continúa entrenando y ejercitándose en solitario por Valdebebas. Ya se ha perdido la mitad de la temporada pasada de LaLiga, la Eurocopa en Alemania del año en curso, y se esperaba que en el mes de octubre pudiera regresar a la acción, pero deberá esperar.

Actualmente se espera que el jugador pueda volver a vestirse con el uniforme del Real Madrid para el próximo mes de enero del año 2025, justo cuando comienza el mercado de invierno, en el que los jugadores del club merengue no tienen pensado hacer fichajes, o al menos de momento. De esta manera el defensor central estaría alcanzando los 13 meses fuera de los campos de juego. Más de un año fuera del equipo.

Alaba es una pieza necesaria y vital para el Madrid

Las últimas semanas de Alaba en la Ciudad Deportiva del Real Madrid están siendo bastante esperanzadoras y por eso tanta paciencia por parte del técnico italiano Carlo Ancelotti y de los dirigentes en el club blanco. Se le ve con mejor aspecto y empezando a recuperar sensaciones de jugador, a pesar de que todavía le restan un par de meses para volver a sentirse futbolista de primer nivel. En el club le valoran, respetan y el mismo jugador ha respondido al 100% todo el tema de la rehabilitación con mucho profesionalismo.

Para Carlo Ancelotti la figura de David Alaba es una pieza relevante y fundamental en su equipo, y lo necesario para el técnico italiano es solventar todas las fallas en la defensa del equipo lo más pronto posible. No quieren arriesgar lo más mínimo con su vuelta al juego, pero le quieren en acción lo más pronto posible. El pronóstico de retorno, ya en el año 2025.

Sigue Leyendo:

Fernando Ortíz levanta la mano en la Liga MX

Critican la convocatoria de Guillermo Ochoa en la selección mexicana

Szczesny evade polémica tras imágenes fumando en Barcelona