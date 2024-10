Szczesny evade polémica tras imágenes fumando en Barcelona

Wojciech Szczesny vive su primera polémica en el Barcelona luego de que se hizo viral imágenes del portero fumando. El guardameta polaco afirmó que es algo que no lo afecta y que a “nadie le importa”.

“No me afecta a lo que hago en el campo, donde trabajo el doble de duro y no lo hago (fumar) delante de los niños para no tener una mala influencia en ellos”, reconoció el polaco.

Szczesny ya fue presentado como nuevo fichaje del Barcelona tras la lesión de Marc André Ter Stegen. Se espera que después de la fecha FIFA, Szczesny pueda debutar bajo los tres palos.

“Me sacan una foto desde donde no puedo verles y eso ya no depende de mí porque intento ocultarlo… Pero si alguien piensa que cambiaré mi vida personal puede pensárselo dos veces porque soy quien soy y quiero solo que me juzguen como portero, no por buscar historias que no importan a nadie”.

Szczesny afirma que no llega para quitarle el puesto a Ter Stegen

El portero polaco salió del retiro como portero profesional para ser guardameta del Barcelona. Afirmó que no busca reemplazar a Ter Stegen, sino ayudar al equipo dentro y fuera del terreno.

“Digo que estoy aquí para ayudar y es el entrenador quien decide. Si debo ayudar a Iñaki a tener la mejor temporada, lo haré y si es en el campo también”, aseguró, mostrándose cercano con el canterano con quien deberá disputarse la titularidad.

Szczesny reveló lo importante que fue Robert Lewandowski para su llegada, pero también su esposa para firmar con el Barcelona.

“Lewandowski fue el primero en llamarme para preguntarme si volvería del retiro en caso de existir una posibilidad de fichar por el Barça, pero quien más influyó fue mi esposa. Esperaba que mi esposa me dijera ‘no lo hagas’ pero no me veía capaz de decirle no al Barça… El privilegio de usar esa camiseta es lo que me hizo cambiar de opinión”, comentó el jugador.

Wojciech Szczesny está entrenando con el Barcelona que volverá a la acción el próximo 20 de octubre frente al Sevilla en casa. En esa misma semana se enfrentarán al Bayern Múnich en Champions League y luego al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

