Dmitry Bivol quiere olvidar pelea con Beterbiev: “Me siento vacío”

Dmitry Bivol expresó que se siente vacío emocionalmente y quiere olvidar la primera derrota de su carrera contra Artur Beterbiev, pelea que se realizó el pasado fin de semana en el Riad, Arabia Saudita.

En declaraciones a Sky Sports Boxing, Bivol indicó que no hizo todo perfecto en su actuación frente a Beterbeiv y por eso perdió la oportunidad de coronarse campeón indiscutido de peso supermediano.

“Me siento vacío emocionalmente ahora. Fui al ring para ganar esta pelea, pero no tengo mi cinturón. Por mi parte, estoy tratando de hacer todo perfecto, todo increíble, pero no lo logré. No pienso si gano o si pierdo. Perdí porque no tengo mi cinturón. No hice todo perfecto. Tengo que hacerlo todo perfecto. Estoy tratando de olvidarme de eso y seguir adelante ahora“, dijo.

Dmitry Bivol perdió su invicto y ahora quiere la revancha con Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Por supuesto, contra este tipo, Artur. No deberías pararte frente a él. No deberías sentir las cuerdas detrás de tu espalda, y yo estaba tratando de moverme. Al mismo tiempo, intentaba que gastara energía y que lanzara sus golpes. Si tuviera la oportunidad, por supuesto, me gustaría volver a pelear“, concluyó.

En la reñida pelea, Bivol comenzó dominando los primeros rounds y en el quinto empezó a bajar la intensidad. Beterbiev, que nunca dejó de presionar y contraatacar, aprovechó esto para arrebatarle el control del duelo en los siguientes asaltos.

El ahora campeón indiscutido de peso semicompleto controló los asaltos de campeonato conectándole golpes contundentes a Bivol para arrebatarle el invicto y llevarse la victoria por decisión mayoritaria en las tarjetas de los jueces 114-114, 115-113 y 116-112.

Después del enfrentamiento algunos fanáticos y expertos se mostraron en desacuerdo con el resultado, ya que vieron a Bivol como el ganador. Uno de ellos fue Turki Alalshikh y el jeque árabe aseguró que intentará hacer una revancha entre ambos. Además, los rusos también están dispuestos a subir nuevamente al ring.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol protagonizaron una gran pelea en Arabia Saudita. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Dmitry Bivol, de 33 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso deja su récord en 23 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

Sigue leyendo:

· Equipo de Dmitry Bivol presentará una protesta por derrota ante Beterbiev

· Turki Alalshikh cree que Dmitry Bivol ganó y quiere revancha

· Dmitry Bivol se disculpa por perder contra Beterbiev y pide revancha