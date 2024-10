Antonio Tarver: Canelo puede vencer al Beterbiev que peleó con Bivol

Antonio Tarver, excampeón mundial y comentarista de boxeo, aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez puede tener una oportunidad de vencer a Artur Beterbiev si el ruso pelea como lo hizo ante Dmitry Bivol.

En una entrevista con Fight Hype, Tarver explicó que si Canelo Álvarez lo lleva a la distancia y evita su pegada podría conseguir derrotar a Beterbiev porque piensa que el mexicano es un gran peleador.

“Sé una cosa. Si Beterbiev tiene una mala noche, si pelea como peleó contra Bivol, creo que Canelo tiene una oportunidad. Si no puede conectar sólido en Canelo, Canelo tiene una oportunidad. Si puede evitar un golpe fuerte, al igual que lo hizo Bivol, y llevarlo a la distancia, tiene una oportunidad. Pero si Beterbiev comienza a golpear y conecta golpes limpios, eso cambiará la pelea”, dijo.

Canelo Álvarez podría subir nuevamente a 175 libras para efrentar a Beterbiev. Crédito: Jeffrey McWhorter | AP

“Canelo no es tan ágil de pies como Bivol. Aunque se mueve, ya no se mueve tanto. Ahora, con un Canelo más lento y más pequeño, me gustaría ver cómo Beterbiev conecta sus golpes en Canelo. En cuanto a altura, probablemente no tendrá una gran ventaja contra Canelo. Canelo es bastante robusto. En términos de tamaño, podrían estar mirándose a la cara. Pero en cuanto a potencia de golpeo, simplemente creo que Beterbiev golpea mucho más fuerte, y eso es un desafío para Canelo”, agregó.

A pesar de que Canelo Álvarez ha dicho que le gustaría un duelo contra Artur Beterbiev, el ruso ha dejado claro que no está interesado en el mexicano, pero ahora que se convirtió en campeón indiscutido semicompleto este enfrentamiento podría ser muy factible.

El tapatío había declarado antes y después de vencer a Edgar Berlanga que la única pelea que le interesaba en 175 libras era contra Dmitry Bivol si vencía a Beterbiev. Como esto no sucedió es probable que el monarca unificado de 168 renuncie a la idea de subir de categoría otra vez.

Después del duelo entre los rusos algunos fanáticos y expertos se mostraron en desacuerdo con el resultado, ya que vieron a Bivol como el ganador. Uno de ellos fue Turki Alalshikh quien aseguró que intentará hacer una revancha entre ambos de inmediato.

Artur Beterbiev venció a Dmitry Bivol y ahora es campeón indiscutible. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Con un posible segundo enfrentamiento en puerta, Artur Beterbiev podría seguir descartando un posible combate con Canelo Álvarez. Además, si el campeón indiscutido de 175 libras vence a Bivol nuevamente, David Benavídez es el siguiente en la lista, ya que es el retador mandatorio por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

