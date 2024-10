Gerardo Martino reacciona al triunfo del Inter Miami

Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, se mostró muy satisfecho este viernes tras sellar el primer triunfo de postemporada del equipo de rosa ante un Atlanta United al que todavía no habían conseguido vencer este año (2-1 en el partido, 1-0 en la serie).

“Para nosotros no es un tema menor. Dimos un paso importante, era el único equipo de nuestra zona al que no habíamos podido ganar. Que llegue en este momento es muy bueno”, manifestó el argentino en rueda de prensa.

Pese al dominio del encuentro y las múltiples oportunidades, el Inter tuvo que sufrir para doblegar a su rival y Martino tiene claro dónde estuvo la clave.

“Fue un partido donde lo que más me gustó fue el control que tuvimos en casi todo el partido. No tuvimos tantas pérdidas que generaran la salida del rival. Tuvieron una en la primera que pasó muy cerca del palo. Fuimos pacientes y, si no es por Brad Guzan, el partido debió terminar con algunos goles más de diferencia“, opinó.

“No tuvimos pérdidas inoportunas. En el empate no sufrimos, el rival no vino a los espacios. Nos faltó agresividad en defender la pelota en la gestación de la jugada, Lobjanidze entró de lleno y encontró bien la espalda de la defensa. Tuvimos muchas ocasiones de gol, Brad hizo un gran partido y sacó muchas“, comentó con autocrítica.

Lo visto sobre el césped invitaba a pensar más en una goleada local que no se dio en lugar de un partido tan reñido en el luminoso.

“Jugamos un 70 % del partido en 50 metros de cancha ofensiva. Creo que lo hicimos bien porque tuvimos mucha situación de gol. Nos sentimos frustrados en el entretiempo porque inexplicablemente íbamos 1-1″, afirmó el preparador.

Las estrellas, siempre presentes

El gol tempranero de Luis Suárez ayudó, Lionel Messi siempre fue peligroso y el intercambio de posiciones entre ambos era parte del plan de juego.

“Ellos se mueven libremente y tanto puede quedar Luis adelante y Leo atrás como viceversa. Cuando es una pelota que tenemos que saltar líneas es más lógico que sea Luis el que venga a pivotear, y cuando el equipo tiene posesión alta, seguramente necesitamos encontrar más a Leo como pase porque hay menos espacio y él tiene la precisión para encontrar esos espacios tan pequeños”, detalló.

Quien se mantiene como pulmón del equipo y cuchillo en la ofensiva es el lateral Jordi Alba, que marcó esta noche y a quien su técnico puso a la altura de los mejores de la historia.

“No es fácil encontrar laterales que tengan tanta participación y tanta certeza en el juego ofensivo del equipo. Habría que irse a Alves, Cafú, Marcelo, Roberto Carlos… Creo que técnicamente es de una calidad que es raro observar en un lateral. Se acrecenta por el entendimiento que tiene con Luis y con Leo y cómo encontrarlos. También cómo ellos encuentran a Jordi. Es difícil encontrar un jugador en su posición que sea tan decisivo”, aseguró.

El vestuario reacciona a los malos inicios

El paraguayo Diego Gómez habló en nombre de todo el vestuario cuando reconoció que encajar tantos goles de inicio era un gran problema y que tenían el objetivo de erradicarlo.

“Hoy pudimos sacar lo más rápido posible un gol, nos empataron al terminar el primer tiempo pero obtuvimos la victoria. Lo habíamos hablado, que no nos tenía que pasar más porque siempre nos hacen goles al primer minuto con errores nuestros. Lo hablamos siempre, que no seamos más boludos porque siempre nos hacen el primero. Hoy no fue así y hay que seguir mejorando”, comentó.

La posición de Diego Gómez en la izquierda del ataque le hace entrar en juego constantemente con un Jordi Alba excelso y el paraguayo también se deshizo en elogios con el español.

“Nunca vi un jugador con esa calidad que tiene Jordi, es el mejor lateral izquierdo del mundo. Estoy disfrutando de los jugadores que tengo aquí, en cada entrenamiento y en cada partido”, afirmó.

