Armie Hammer regresa a la actuación después de varios años

Tan sólo unos días después de que Armie Hammer estrenara su podcast “HammerTime”, el actor dio a conocer que regresa al mundo del cine, con uno de los papeles principales en la película “Frontier Crucible”, un western que será dirigido por Travis Mills. Será su primer trabajo desde 2021, pues al año siguiente su carrera se vio interrumpida por acusaciones de agresión sexual por parte de varias mujeres.

El productor del filme, Dallas Sonnier, informó acerca del proyecto en un comunicado. “Estoy emocionado de trabajar con Armie Hammer en “Frontier Crucible”. He hecho una carrera rompiendo tabúes y siempre me he esforzado por el gran cine. Este momento es la combinación perfecta de las dos cosas a las que me dedico. No puedo esperar a trabajar con Armie en este increíble western, un género que adoro”.

Hammer recurrió a su cuenta de Instagram para publicar unas fotos que lo muestran en el campo, usando un sombrero y con el guión de “Frontier Crucible”. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “De regreso en el camino”.

No se saben detalles acerca del argumento de “Frontier Crucible”, pero en la película también actuarán Thomas Jane, Myles Clohessy, Eli Brown, Eddie Spears, Zane Holtz, Jonah Kagen y Mary Stickley. El estreno podría ser en el otoño de 2025.

En cuanto al podcast “HammerTime”, contó con el actor Tom Arnold como primer invitado. Fue inevitable que se tocara el tema de las acusaciones que hubo en contra de Hammer hace varios años, y que no avanzaron por falta de pruebas. El actor platicará con diversos artistas acerca de sus experiencias personales y profesionales.

