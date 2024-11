Christian Horner sobre la clasificación de “Checo” Pérez: “No hizo suficiente”

El director de la escudería Red Bull, Christian Horner, habló después de lo que fue la actuación de Sergio “Checo” Pérez este viernes en la clasificación para la Carrera Sprint de Brasil en donde el mexicano saldrá de 13 después de una confusión en la estrategia del equipo de la bebida energética.

“No habíamos planeado una segunda vuelta y por desgracia, no hizo lo suficiente en la primera”, comentó el directivo británico sobre la actuación del tapatío quien se quedó fuera en la Q2 después de hacer un tiempo 1:10.24 después de haber parado el crono en 1:09.489 en la primera tanda.

Después de sus primeros minutos en la pista este viernes el equipo austríaco llamó a los pits a “Checo” Pérez quien volvió al ruedo cuando ya no había mucho tiempo para conseguir un mejor resultado que le permitiera meterse en la Q3 y pelear por estar entre los primeros puestos de la parrilla.

Un momento de la participación del mexicano Sergio “Checo” Pérez en la clasificación de este viernes en el Circuito de Interlagos. Crédito: Ettore Chiereguini | AP

“Íbamos a por un tiempo óptimo, pero, por desgracia, quedó medio segundo por encima del tiempo de su compañero de equipo. Eso fue demasiado”, reconoció el directivo británico explicando la situación con el piloto de Guadalajara quien más temprano había terminado 19 en la primera práctica libre.

“Nos confundimos un poco. Pensamos que había más tiempo de lo que había y al final no dio tiempo para hacerlo, y una pena que no hubo segunda vuelta, más porque tuvimos una q1 bastante competitiva, pero en la dos no pudimos hacer otra vuelta”, agregó Horner.

Sergio “Checo” Pérez tendrá una dura tarea este sábado buscando romper con la mala racha de resultados adversos, incluyendo el pasado Gran Premio de México en el que finalizó en el puesto 19, para intentar empezar a cerrar de la mejor manera la temporada.

Sergio “Checo” Pérez buscará tener una mejor actuación este sábado en la Carrera Sprint así como también en la clasificación del GP de Brasil.

Tranquilo ante los rumores sobre Colapinto

El mexicano Sergio “Checo” Pérez se pronunció también sobre los rumores que incluyen al argentino Franco Colapinto como el próximo piloto de la escudería Red Bull, lo que no le genera preocupación al mexicano quien tiene contrato hasta finales del 2025.

“No me molesta para nada, eso demuestra el gran trabajo suyo y es la idea del país, de Argentina, que tiene un gran piloto. Pero creo que hay que ir paso a paso, no hay que ponerle tantas expectativas tan temprano“, comentó el de Guadalajara.

Sigue leyendo:

– Max Verstappen recibe sanción en el Gran Premio de Brasil por maniobras contra Lando Norris: Saldrá cinco puestos atrás el domingo

– Sergio “Checo” Pérez recibe un espaldarazo de parte de Max Verstappen: “No es nuestro problema más grande”

– Padre de Max Verstappen le lanza un salvavidas a Sergio “Checo” Pérez después del desastroso Gran Premio de México