Javier Aguirre más enojado por la derrota que por la agresión en Honduras

Javier Aguirre, técnico de la selección de México, no obstante haber sido golpeado moral y físicamente con la derrota contra Honduras 0-2, se mostró más molesto por el tropiezo donde el Tricolor volvió a mostrar su grave bipolaridad, que por la agresión que sufrió por un inadaptado aficionado hondureño

La realidad es que el “Vasco” tuvo una noche de los mil diablos en San Pedro Sula, Honduras, pues al tiempo que la selección catracha le propinó un golpe moral por la derrota que le propinaron a la selección de México 0-2, fue agredido físicamente por un desadaptado al finalizar las hostilidades que le provocó una aparatosa herida que generó una cantidad de líquido hemático sobre la cabeza del estratega

"Estoy molesto por el resultado: mis jugadores no merecían irse con el 2-0. Yo soy el principal responsable"



🔴 #ContactoDeportivo EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/T66Cn4LF6p — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) November 16, 2024

Por esa razón a la hora de acudir a la conferencia de prensa ya con la herida debidamente atendida por el servicio médico de la selección, el técnico de México le restó importancia a la agresión y advirtió que no hablaría de ese tema, pues dijo ser una persona que no suele quejarse.

“Nada, nada es fútbol, el cause del partido fue limpio, ellos merecieron ganar, no me queda más que felicitarlos, tratar de levantar el ánimo de mi equipo. De lo otro (la violencia), ni mencionarlo, no soy de quejarme”.

Aguirre dijo que ahorita su preocupación es recuperar al equipo y buscar que el martes se consiga remontar el marcador para seguir adelante en la eliminatoria: “Es un partido más, hay que reponernos, reorganizarse, íbamos bien, un mal despeje, tratando empatar y al final nos desordenamos, nos hacen el 2-0″.

“Espero que en Toluca podamos revertir esto, confío en mis jugadores y espero que en Toluca podamos revertir esta situación” El entrenador azteca indicó que él es el máximo responsable de la derrota y señaló que se va molesto porque sus jugadores no merecían irse con una desventaja de dos anotaciones”.

Para finalizar volvió a sentenciar que su enojo fue por el resultado y por las formas de la derrota con Honduras: “Estoy molesto por el resultado, creo que mis jugadores no merecían irse con el 2-0. Errores puntuales nos condenaron y en el área no fuimos contundentes. Soy el responsable, tengo fe en que puedo remontar el partido” Por último, Javier Aguirre reveló que sus futbolistas están lastimados, pero advirtió que levantarán el ánimo para el juego del martes”.

Javier Aguirre es escoltado por miembros del staff de la selección de México rumbo a la conferencia de prensa donde mostró su enojo por la derrota y restó importancia a la agresión que sufrió por un desadaptado. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

La Federación Mexicana de Fútbol condenó la agresión

Poco después de la agresión que sufrió Javier Aguirre, la Federación Mexicana de Fútbol a través de sus famosos comunicados de prensa condenó el hecho y exigió a las autoridades de la CONCACAF que se investigue el suceso y se aplique las sanciones que establece el reglamento.

Revisa aquí el comunicado de la FMF:

