Repartidor de Amazon hace fuerte denuncia tras ser despedido por no entregar todos los paquetes

Cuando se trata de compañías a nivel mundial, el tema de la presión que ejercen algunos directivos sobre sus trabajadores puede resultar excesiva. Sin embargo, las condiciones laborales que denuncia uno de los repartidores de la empresa Amazon en Italia parecen sobrepasar los límites de lo humanamente posible.

Valter De Cillis, un joven de 30 años de edad, decidió compartir su experiencia y sorprendió al revelar que fue despedido por de la famosa compañía de ventas por internet al no lograr entregar 150 paquetes en seis horas, una tarea que él describe como “deshumanizante”, según información recopilada por el diario italiano Corriere della Sera.

El ex repartidor, que trabajaba en las provincias italianas de Lucca y Pisa, explicó que tenía un ritmo de entrega bastante acelerado, donde debía dejar un paquete cada dos minutos y medio, aproximadamente, para cumplir con las normas de despecho de los productos.

Repartidor de Amazon hace fuerte denuncia. Crédito: Richard Drew | AP

Pese a sus esfuerzos, al intentar lidiar con las dificultades logísticas y el tráfico, no lograba cumplir con las exigencias requeridas. De acuerdo a su narración, estas condiciones lo llevaron a múltiples advertencias y sanciones por parte de la compañía y, posteriormente, su despido.

“Son ritmos agotadores”, afirmó De Cillis. Igualmente, manifestó que su actividad en el sindicato Unione Sindacale Base, en donde intentaba mejorar las condiciones laborales de sus compañeros, pudo haber influido en que la firma minorista estadounidense decidiera prescindir de sus servicios.

“Nos tratan como números”, afirmó el joven. “Me quedé sin trabajo porque no sólo desempeño mis funciones como mensajero, sino que también trabajo como sindicalista y lucho por mejorar las condiciones laborales de mis compañeros y de quienes trabajan en la logística, como yo. Una actividad que no gusta a mi empresa, que después de tres años de acoso ahora me ha despedido”, agregó.

Según el medio antes mencionado, el despido de Valter sucedió el pasado 28 de octubre y hasta la fecha, el joven no ha podido conseguir un nuevo empleo. Asimismo, destacó que, en ocasiones, para poder cumplir con las ordenanzas de la empresa.

“Para llevar todos los paquetes, a menudo trabajamos más horas que las previstas en el contrato, pero sucede a menudo que no podemos llevar todos los paquetes a su destino. Estoy muy decepcionado por esta experiencia profesional, a las personas nos tratan como números, este es un trabajo deshumanizante”, explicó.

Amazon responde a la denuncia

La grave denuncia de Valter De Cillis llegó hasta Estados Unidos, donde se encuentra la sede principal de Amazon, y fue Chris Smalls, fundador del Labor Amazon Union en Staten Island, Nueva York, quien envió un mensaje en solidaridad al joven.

“Apoyo a Valter, su trabajador despedido que intenta luchar por mejores condiciones… No somos conscientes de que, si los conductores devuelven paquetes no entregados, los proveedores de servicios de entrega automáticamente adoptarán medidas disciplinarias”, detalló Smalls.

“Hemos definido altos estándares y un código de conducta que nuestros proveedores de servicios de entrega deben respetar para poder trabajar con nosotros, cuyo objetivo es garantizar que los conductores trabajen en un entorno seguro y tengan una remuneración y un horario de trabajo adecuados. Proporcionamos a nuestros proveedores de servicios de entrega tecnología que tiene en cuenta múltiples aspectos. Todos nuestros empleados son libres de afiliarse o no a un sindicato unión. Las razones por las que Valter De Cillis fue despedido están relacionadas con un comportamiento incorrecto”, añadió en un video.

Sigue leyendo: