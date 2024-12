Fernanda Castillo opina sobre la comparaciones por su parecido a Silvia Pinal

Con el sensible fallecimiento de Silvia Pinal son varios los temas con respecto a su trayectoria y vida personal que han vuelto a ganar relevancia ante el ojo público. Tal el es caso del gran parecido físico que la actriz Fernanda Castillo posee a la etapa de juventud de la diva del cine mexicano. Pero, ¿qué dice la famosa al respecto? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente con el programa “Despierta América”, la protagonista de historias como “” y “” se sinceró sobre su postura ante la ola de comparaciones que ha recibido ante la primera actriz, afirmando que se trata de un gran honor para ella.

De acuerdo con Fernanda Castillo, esta aseveración con respecto a su parecido no es un hecho reciente: “Desde que soy muy niña me han hablado de este parecido, que es muy impresionante a mí misma”, contó ante las cámaras del matutino.

Uno de momentos más recientes en los que su similitud a Silvia Pinal la puso en aprietos se dio en compañía de su hijo Liam: “Estaba con el celular viendo justamente ese día a la fecha muchas fotos que salieron en las redes. Y mi hijo la vio y me dijo: ‘¿Eres tú?’ Y yo decía, ‘no exactamente’, pero siempre me halagará mucho y bueno, lo llevo como un gran honor”, relató.

¿Fernanda Castillo podría interpretar a Silvia Pinal en la pantalla chica?

Como era de esperarse, los cuestionamientos sobre una posible interpretación de la estrella del cine de oro mexicano no tardaron en hacerse notar. Al respecto, Fernanda Castillo indicó que si bien no hay algún proyecto sobre la mesa, no descarta la idea.

“Siempre me gustaría, si algún día llega la oportunidad me gustará muchísimo”, dijo emocionada la histrionisa de 42 años de edad.