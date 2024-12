Mike Tyson no recuerda qué pasó en la pelea con Jake Paul

Mike Tyson, excampeón mundial y leyenda del boxeo, aseguró que no recuerda nada de la pelea que protagonizó con Jake Paul y que perdió por decisión unánime en su regreso al ring el pasado mes de noviembre.

En entrevista para Fox Sports Radio, Tyson explicó que su mente se quedó totalmente en blanco después del primer asalto con Paul y relató cómo se sintió después que bajó del cuadrilátero.

“No recuerdo mucho de esa pelea. Como que la mente se me quedó en blanco durante la pelea. Solo recuerdo cuando regresé a mi esquina en el primer round, y luego solo recuerdo que Jake estaba haciendo como algún tipo de reverencia o no sé qué estaba haciendo, y eso es lo último que recuerdo”, dijo.

La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul fue muy criticada por la falta de acción. Crédito: Julio Cortez | AP

“No recuerdo cómo se sentía su poder de pegada, pero me dolía mucho mi cuero después de la pelea. Mi pecho, mi estómago, realmente me dolían”, agregó.

En la pelea del youtuber contra la leyenda del boxeo quedó claro que los años no pasan en vano. Mike Tyson empezó muy bien el combate, pero poco a poco se fue apagando y el youtuber tomó el control. Al final, ‘El Gallo’ se llevó el triunfo por decisión unánime.

La sensación de pena que muchos sintieron al ver el duelo fue motivo de críticas para Jake Paul porque exhibió a un Tyson envejecido después de 19 años de haberse retirado y se especuló que el duelo fue un montaje. Esto también generó que boxeadores como Artur Beterbiev, Julio César Chávez Jr., Daniel Dubois y el mismo Ryan García quisieran vengarlo.

A pesar de los diferentes desafíos que ha recibido, Jake Paul quiere conseguir una pelea con Canelo Álvarez y lo retó después de enfrentar a Iron Mike en noviembre, pero todavía no es seguro si esta pelea pueda concretarse.

Jake Paul terminó venciendo a Mike Tyson por decisión unánime. Crédito: Julio Cortez | AP

Mike Tyson, de 58 años, fue campeón de peso pesado y es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Iron Mike se retiró en 2005 y regresó en 2024 dejando marca de 50 victorias (44 por la vía del nocaut) y 7 derrotas.

