Fanáticos de “Checo” Pérez arremeten contra Liam Lawson en redes sociales

La salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull no fue tomada de la mejor forma por los aficionados del piloto mexicano quienes no tardaron mucho en arremeter en redes sociales en contra de Liam Lawson, el escogido por la escudería austríaca para ocupar el lugar dejado por el tapatío.

El propio piloto neozelandés confirmó que ha recibo ataques durante los últimos días por esa vía luego de que se conociera la decisión tomada por el equipo de la bebida energética de ponerle punto final a su relación con el de Guadalajara que cuenta con una numerosa legión de aficionados.

“Originalmente vi demasiado (abuso), pero no lo esperaba, no estaba listo para eso”, comentó Lawson en una entrevista con The Times en la que habló sobre su designación como compañero de Max Verstappen para la próxima temporada de la Fórmula 1.

El neozelandés Liam Lawson por delante del mexicano Sergio “Checo” Pérez durante un momento del Gran Premio de Brasil de la recién terminada temporada 2024 de la Fórmula 1. Crédito: Ettore Chiereguini | AP

“Para ser honesto ya no uso mucho las redes sociales”, comentó el piloto neozelandés de 22 años quien tendrá la difícil misión de sumarse a Red Bull en su tercera experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial por lo que debe prepararse para estar bajo escrutinio en todo momento.

“Postearé para mis fans, pero ya no leeré los comentarios”, agregó Liam Lawson que venía de ocupar el lugar del australiano Daniel Ricciardo en el equipo Visa Cash App RB (también propiedad de la compañía Red Bull) durante la segunda parte de la pasada temporada de la F1.

El neozelandés reiteró que no está acostumbrado a este tipo de interacciones y que se mantiene enfocado en manejar más allá de los ataques que puede recibir de parte de lo aficionados, en este caso del piloto mexicano que se marchó de Red Bull después de cuatro temporadas en el equipo.

El neozelandés Liam Lawson tuvo una buena actuación con el equipo Visa Cash App RB en el 2024 que le valió para ser tomado en cuenta por Red Bull para la próxima temporada de la Fórmula 1. Crédito: Ettore Chiereguini | AP

“Te preparar para estar listo como piloto de la Fórmula 1, entonces realmente no esperas esta clase de cosas (ataques en redes sociales). Tú no te preparar realmente para eso, porque uno está enfocado en manejar”, comentó Lawson quien tendrá que acostumbrarse a la presión a partir del 2025.

¿Qué dijeron los fanáticos?

En la publicación que subió la escudería Red Bull y que también replicó Liam Lawson en Instagram sobre su llegada a la escudería austríaca fueron numerosos los mensajes que recibió el piloto neozelandés criticando su designación con el equipo de la bebida energética.

“¿Para eso botaron a ‘Checo’? Qué lástima”, escribió en español un aficionado, mientras que otro fue directamente en contra de Red Bull: “Gracias por ayudarme a cambiar fácilmente de escudería”.

Tras el anuncio de la salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull en las redes sociales de la escudería austríaca también se evidenció una notable baja en la cantidad de seguidores demostrando el seguimiento que tiene el piloto mexicano.

