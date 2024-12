‘Wendy por Tailandia’: El primer proyecto de Wendy Guevara lejos de Televisa

Wendy Guevara anunció su nuevo proyecto titulado ‘Wendy por Tailandia’, el cual representa el primer trabajo que tiene fuera de Televisa. La estrella de reality perdió su exclusividad este año, aunque aclaró que fue una decisión propia para emprender nuevos retos profesionales.

Este cambio también incluyó su regreso a su ciudad natal, León, dejando atrás la Ciudad de México.

Tras anunciar su salida de Televisa, Wendy explicó que una de sus prioridades sería retomar la creación de contenido para sus plataformas en redes sociales, una actividad que había relegado debido a sus compromisos televisivos. Ahora, la influencer ha generado gran expectativa con el anuncio de su nuevo proyecto, que promete mantenerla en el centro de la atención pública el próximo año.

A través de su cuenta de Instagram, Wendy reveló que el próximo 2 de enero de 2025 lanzará su canal ‘Wendy por Tailandia’. Aunque no dio muchos detalles sobre el formato o contenido exacto del proyecto, se espera que esté relacionado con viajes y que documente sus experiencias en el país asiático. En su publicación, que acumuló más de 32 mil “Me Gusta” en pocas horas.

"¡Estoy súper emocionada porque me voy de vacaciones! Y les daré mucho contenido. Esperen a partir del 2 de enero 2025" Wendy Guevara

Este nuevo proyecto marca una nueva etapa en la carrera de Wendy, quien ha demostrado su habilidad para reinventarse y conectar con su público de manera genuina.

Wendy se pone de lado de Poncho de Nigris

En los últimos días, Wendy Guevara se vio envuelta a la polémica entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera. Ambos protagonizaron una discusión en vivo, debido a que el mexicano aseguró que Guevara era más auténtica que Rivera.

Ante esto, la influencer se puso de lado de su amigo y excompañero de ‘La Casa de los Famosos México’.

“Le hicieron la gatada a Poncho. Ya se lo llevaron para hacer polémica, para hacer escándalo. Lo lograron. Poncho es muy inteligente, y pues no hace eso. Yo la verdad creo que lo único que puede hacer es ignorar, porque él ha construido algo bien bonito, que es la llevadera, como nosotros nos llevamos. Para que vengan a desprestigiársela y le digan que él es machista…Todo mundo ya vimos que Poncho de Nigris no es machista, que no es un hombre que violenta a la mujer, nada más que no se deja”, relató en las redes sociales.

Después de eso, se supo que rechazó una visita de Telemundo:

“Me acaban de hablar de allá para invitarme a los programas en los que estuvo Poncho, pero no, hermanas, no voy a ir a esto de Telemundo“, afirmó en sus redes sociales.

